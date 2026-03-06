Getty Images Sport
توضيح: لماذا لم يزور ديفيد بيكهام البيت الأبيض مع ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي
غياب نادر لمهندس النادي
وصل فريق إنتر ميامي إلى واشنطن العاصمة يوم الخميس لتلقي التكريم الرسمي على موسمه الرائع في البطولة. بعد فوزه في نهائي كأس MLS 2025، استقبل البيت الأبيض الفريق، كما هو معتاد مع أبطال الرياضة الأمريكية الكبار. لكن بيكهام لم ينضم إلى الوفد. كان اللاعب البالغ من العمر 50 عامًا ينوي في الأصل قيادة الوفد إلى جانب لاعبيه النجوم، ومن بينهم أساطير برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز. على الرغم من غيابه، كان هذا الحدث بمثابة شهادة على الصعود السريع لنادي توسع انضم إلى الدوري قبل بضع سنوات فقط باعتباره الفريق الخامس والعشرين.
الموضة لها الأسبقية على السياسة
كان سبب غياب بيكهام لوجستيًا بحتًا وليس إهانة للإدارة. وفقًا لتقارير CNN، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن نجم مانشستر يونايتد بقي في أوروبا لدعم عائلته. وقال المسؤول إنه كان في أوروبا لحضور عرض أزياء زوجته فيكتوريا. نظرًا لأهمية علامة فيكتوريا التجارية في عالم الموضة الدولي، اختار شريك مالكي ميامي إعطاء الأولوية لحدث زوجته المهني على الزيارة الرسمية إلى العاصمة، تاركًا زملائه أعضاء مجلس الإدارة لتمثيل مجموعة المالكين.
تتويج لمشروع عالمي
لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير بيكهام على كرة القدم في أمريكا الشمالية، بعد أن انتقل من لاعب ثوري مع لوس أنجلوس غالاكسي إلى المهندس الرئيسي للفريق في ميامي. من خلال جذب ميسي إلى فلوريدا، حول بيكهام فريقًا يعاني من صعوبات إلى قوة عالمية بين عشية وضحاها. تمثل زيارة البيت الأبيض هذه التأييد النهائي لهذا المشروع الطموح، الذي شهد حصول النادي على ألقاب بعد وصول نجومه المخضرمين.
الدفاع عن التاج في عصر جديد
بعد انتهاء الاحتفالات، يجب على ميامي الآن العودة إلى صعوبات حملة 2026. يخوض فريق هيرونز حاليًا جدول مباريات مزدحم حيث يعتبر الفريق الذي يريد الجميع هزيمته. يظل الحفاظ على لياقة النجوم المتقدمين في السن مثل ميسي وسواريز التحدي الرئيسي للطاقم الفني، خاصة مع الضغط الإضافي للمنافسة القارية والدفاع عن لقب كأس الدوري. من المتوقع أن ينضم بيكهام إلى الدائرة الداخلية قريبًا بينما يستعد النادي لسلسلة مباريات حاسمة على أرضه ستحدد ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على مكانة "السلالة" التي يتصورها مالكه بوضوح.
