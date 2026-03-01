في كلمة ألقاها خلال جلسة نقاشية في iConnections، تحدث بوهلي بصراحة ملحوظة عن افتقاره للمعرفة الفنية بكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الفوضوية الأولى. وأوضح أنه بسبب رحيل فريق الإدارة القائم عقب تغيير ملكية النادي، اضطر إلى تعلم تعقيدات سوق الانتقالات أثناء عمله. أدى عدم وجود مدير رياضي دائم إلى اضطرار المالك المشارك إلى الاعتماد على منطق مختلف لضمان تعزيز تشكيلة الفريق قبل بدء الموسم.

وصف بوهلي بالتفصيل الظروف الصعبة التي أحاطت بوصوله، حيث صرح وفقًا لما أوردته مجلة Sports Illustrated: "بعد تولينا المسؤولية في ظل الظروف التي كنا فيها، غادر فريق الإدارة بأكمله. ووجدت نفسي عالقًا في منصب المدير الرياضي المؤقت لمدة صيف، دون أن يكون لدي أي فكرة عما يجعل لاعب كرة القدم جيدًا. لكنني كنت أعرف أن مارك كوكوريلا، إذا أراده مانشستر سيتي، فأنا أريده أيضًا. كان الأمر بهذه البساطة".