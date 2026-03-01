Getty Images Sport
ترجمه
تود بوهلي يكشف سبب توقيعه مع مارك كوكوريلا للعب في تشيلسي رغم أنه "لا يعرف ما الذي يجعل لاعب كرة القدم جيدًا"
رسوم كوكوريلا التي أثارت الدهشة
تم إبرام صفقة كوكوريلا في النهاية بمبلغ تجاوز 60 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ أثار الدهشة في عالم كرة القدم في ذلك الوقت. على الرغم من الأداء المذهل للمدافع مع فريق سيغالز، إلا أن سعر الصفقة اعتُبر إعلانًا واضحًا عن النوايا. لم تكن عملية الانتقال سهلة، حيث كان نادي برايتون معروفًا بصعوبة المفاوضات معه، كما أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى كانت تراقب الموقف. ومع ذلك، فإن إصرار تشيلسي على ضم اللاعب جعله يفوز بالسباق، ومنذ ذلك الحين، أصبح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لاعبًا أساسيًا في تشيلسي، وفاز بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال فترة وجوده في غرب لندن.
- Getty Images Sport
اعتراف بوهلي الصادق بشأن التوظيف
في كلمة ألقاها خلال جلسة نقاشية في iConnections، تحدث بوهلي بصراحة ملحوظة عن افتقاره للمعرفة الفنية بكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الفوضوية الأولى. وأوضح أنه بسبب رحيل فريق الإدارة القائم عقب تغيير ملكية النادي، اضطر إلى تعلم تعقيدات سوق الانتقالات أثناء عمله. أدى عدم وجود مدير رياضي دائم إلى اضطرار المالك المشارك إلى الاعتماد على منطق مختلف لضمان تعزيز تشكيلة الفريق قبل بدء الموسم.
وصف بوهلي بالتفصيل الظروف الصعبة التي أحاطت بوصوله، حيث صرح وفقًا لما أوردته مجلة Sports Illustrated: "بعد تولينا المسؤولية في ظل الظروف التي كنا فيها، غادر فريق الإدارة بأكمله. ووجدت نفسي عالقًا في منصب المدير الرياضي المؤقت لمدة صيف، دون أن يكون لدي أي فكرة عما يجعل لاعب كرة القدم جيدًا. لكنني كنت أعرف أن مارك كوكوريلا، إذا أراده مانشستر سيتي، فأنا أريده أيضًا. كان الأمر بهذه البساطة".
اتباع نموذج مانشستر سيتي
كان اهتمام مانشستر سيتي بكوكوريلا واضحًا طوال صيف 2022، حيث اعتبر بيب جوارديولا أن الإسباني مناسب تمامًا لنظامه في إيتهاد. كان سيتي مرتبطًا بشدة بانتقال الظهير الأيسر، لكنه لم يكن مستعدًا لتلبية تقييم برايتون المرتفع. رأى بوهلي أن تأييد منافس من النخبة دليل على جودة اللاعب، فقرر سد الفجوة المالية وجلب اللاعب إلى العاصمة بدلاً من ذلك. كانت هذه خطوة تجاوزت تقارير الاستكشاف التقليدية لصالح "معلومات السوق" التي تم جمعها من أنشطة منافسي تشيلسي.
منذ ذلك الصيف المليء بالأحداث، تطورت بنية تشيلسي بشكل كبير. ابتعد النادي في النهاية عن نموذج التوظيف بقيادة المالك بتعيين بول وينستانلي ولورانس ستيوارت كمديرين رياضيين مشاركين. جاء هذا التغيير بعد محاولة أولية لإغراء مايكل إدواردز بالانضمام إلى النادي، لكنها باءت بالفشل. تم تصميم الهيكل الحالي لمنع التعاملات "الارتجالية" التي وصفها بوهلي، لضمان أن تستند عمليات الاستحواذ المستقبلية إلى بيانات طويلة الأجل وملاءمة تكتيكية بدلاً من مجرد تحركات المنافسين.
- Getty Images Sport
الدروس المستفادة من الفترة الانتقالية
تشير تعليقات بوهلي إلى أنه على الرغم من افتقاره إلى الخبرة الفنية في ذلك الوقت، إلا أنه كان يدرك أن محاكاة أفضل الفرق في العالم هي طريق مختصر لتحقيق النجاح المحتمل. اليوم، يواصل تشيلسي بناء مشروع يركز على المواهب الشابة، ولكن يبدو أن أيام رئيس النادي الذي كان يعمل ككشاف رئيسي قد ولت. تظل قصة مارك كوكوريلا دراسة حالة مثيرة للاهتمام حول كيفية عمل النادي خلال مرحلة طفولته بعد رحيل أبراموفيتش.
باتباعه خطى مانشستر سيتي، حرص بوهلي على ألا يفوته أي لاعب موهوب من الدرجة الأولى، حتى لو لم يكن يفهم تمامًا ملامح "اللاعب الجيد" في ذلك الوقت. كانت تلك مغامرة حددت بداية عهد جديد في تشيلسي، وأثبتت أن معرفة ما يريده منافسوك في عالم كرة القدم عالية المخاطر قد تكون أحيانًا بنفس أهمية معرفة اللعبة نفسها.
إعلان