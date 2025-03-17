"إنذار توخيل يكفيك" .. أسطورة إنجلترا يحرض جاك جريليش على الرحيل عن مانشستر سيتي

تلقى جاك جريليش تحذيرًا بأنه يجب عليه اتخاذ قرار بشأن مستقبله بعد استبعاده من تشكيلة إنجلترا بقيادة توماس توخيل.

المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل جريليش لم يتم استدعاؤه من قبل إنجلترا مرة أخرى

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تم توجيه الجناح أيضًا للتفكير بجدية في مستقبله تابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱