توحش جوارديولا لن يمنعهم من الرقص .. كلوب يحل معضلة آرسنال قبل ديربي شمال لندن!

هل يتكرر سيناريو موسم الماضي ويخرج آرسنال بلا أي شيء؟

منذ بضعة سنوات، تحدثت الصحف الإنجليزية عن افتقاد نادي آرسنال لأهم ما يميزه من مشاعر مختلطة ومتضاربة، تجعل الجماهير تنجذب له رغم كل ما يعانيه من نتائج متواضعة وملاك لا يهتمون لأمره ومدرب يرفض الاستسلام للأمر الواقع.

في السنوات الأخيرة لأرسين فينجر وخلال حقبة أوناي إيمري القصيرة، فقد آرسنال كل شيء، الكرة الممتعة، الإثارة، الترقب، الانتظار، وحتى الحزن لم يعد كما هو بعدما أصبحت كل الأحداث السلبية متوقعة، هزائم من الكبار، وانتصارات أمام الصغار وفرق الوسط، لا يوجد جديد، وإن حدثت مفاجآت فهي غالبًا صادمة ونتائج مفجعة.

الأمر دفع البعض لفقدان الحماس والشغف تجاه آرسنال بسبب هذا الجمود التام، وجعل الكثيرون لا يهتمون كثيرًا به، لأنه لم يعد يلعب كرة ممتعة وهزائمه أصبحت متكررة أمام نفس الفرق بنفس النتائج تقريبًا.

وبدون الخوض في الكثير من التفاصيل التي يعرفها الجميع بنسبة كبيرة، فهذا الوضع تغير تمامًا مع ميكيل أرتيتا، آرسنال عاد وبقوة، ولكن هذه العودة ينقصها شيئًا ما لم يحدث منذ ٤ سنوات بحصول الفريق على بطولة، وربما لن يحدث هذا العام أيضا، فماذا تفعل جماهير المدفعجية؟