AFP
ترجمه
توتنهام يكثف مساعيه لضم مدراء تشيلسي وكريستال بالاس السابقين، لكنه يواجه عقبات كبيرة في محاولاته لاستبدال فابيو باراتيكي
وينستانلي وفريدمان من بين الأهداف
وفقًا لصحيفة The Telegraph، أجرى توتنهام تحريات عن خلفية العديد من المرشحين البارزين من خلال مصادر خارجية. ومن بين الأسماء قيد الدراسة بول وينستانلي، المدير الرياضي الحالي لتشيلسي، ودوجي فريدمان، الذي انضم إلى فريق الدرجة الثانية السعودي الدرعية العام الماضي بعد فترة مؤثرة في كريستال بالاس. لا يزال وينستانلي متعاقدًا مع تشيلسي حتى عام 2031، ولا يُتوقع أن يغادر ستامفورد بريدج. خلال فترة عمله، لعب دورًا رئيسيًا في التعاقدات الكبرى مثل كول بالمر ومويزيس كايسيدو، كما ساهم في تعيينات إدارية في المواسم الأخيرة.
من ناحية أخرى، حظي فريدمان بإشادة واسعة النطاق لاستراتيجيته في التعاقدات في كريستال بالاس، حيث أشرف على انضمام مواهب مثل إيبيريشي إيزي ومارك جوي وميكايل أوليس. ومع ذلك، بعد أن تولى منصبه مؤخرًا في السعودية، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان مستعدًا للعودة سريعًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
إعادة ضبط استراتيجية في توتنهام
تشكل عملية البحث التي يقوم بها توتنهام جزءًا من إعادة هيكلة أوسع نطاقًا تهدف إلى تحديث عمليات البحث عن المواهب وتعزيز عمليات التوظيف القائمة على البيانات. يتعرض مسؤولو النادي لضغوط متزايدة من المشجعين لضمان أن يكون التعيين القادم حلاً طويل الأمد يتسم بالبصيرة وليس حلاً قصير الأمد.
يرغب النادي في تعيين مدير رياضي جديد في الوقت المناسب للتأثير على تعيين المدرب الدائم التالي. يشرف إيغور تودور حاليًا على شؤون الفريق الأول بشكل مؤقت بعد التغييرات الإدارية، ولكن من المتوقع تعيين مدرب دائم في الصيف عندما يتوفر عدد أكبر من المرشحين.
إرث باراتيكي والتحديات الهيكلية
على الرغم من أن باراتيكي قد غادر منصبه رسميًا، إلا أن تأثيره لا يزال راسخًا في إطار بناء فريق توتنهام. فقد لعب دورًا أساسيًا في تشكيل العديد من المكونات الأساسية للقائمة الحالية، مما يعني أن أي خليفة له سيواجه مهمة حساسة تتمثل في البناء على هذا الأساس مع تنفيذ فلسفته الخاصة.
أحد العقبات الرئيسية التي تواجه توتنهام هو التعقيدات التعاقدية المحيطة بالمرشحين المفضلين لديهم. غالبًا ما يتمتع كبار المسؤولين التنفيذيين في الأندية المنافسة بحماية فترات إشعار طويلة وبنود تعويض، مما يجعل التفاوض على التعيينات في منتصف الموسم أمرًا بالغ الصعوبة.
وأشار مصدر مقرب من الموقف إلى أنه "ليس من السهل أبدًا استقطاب مدير تنفيذي من منافس مباشر. يتقدم توتنهام بجدية، لكنهم يدركون أن العديد من أهدافهم المفضلة منشغلون في مشاريع جارية في أماكن أخرى".
- Getty Images Sport
رهانات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية وخطر هبوط توتنهام من الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن التوقيت أمر بالغ الأهمية. إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق مبكر، فقد يعتمدون مرة أخرى على إطار التوظيف الحالي الخاص بهم لفترة سوق حاسمة أخرى.
مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة، سيكون من الضروري أن يتخذ مجلس الإدارة موقفًا واضحًا. إن طموح توتنهام في إعادة ترسيخ مكانته بين نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز لا يعتمد فقط على الأداء على أرض الملعب، بل أيضًا على الرؤية الاستراتيجية التي يتم تنفيذها خلف الكواليس.
إعلان