توتنهام يطرد توماس فرانك من منصب المدير الفني بعد سلسلة من ثماني مباريات دون فوز

كانت التكهنات منتشرة بأن فرانك سيُقال من منصبه بعد الهزيمة أمام نيوكاسل، لكنه كان مصراً على أنه الرجل المناسب لهذا المنصب. وفي حديثه للصحفيين بعد المباراة، قال الدنماركي إنه مقتنع بأنه سيكون مسؤولاً عن فريقه في المباراة المقبلة: "نعم، أنا مقتنع بذلك. أتفهم السؤال وأدرك أنه من السهل توجيه اللوم إليّ، لكنني أعتقد أيضًا أن المسؤولية لا تقع على عاتق المدرب أو المالك أو المديرين أو اللاعبين أو الموظفين وحدهم. إنها مسؤولية الجميع".

وأضاف فرانك: "ما مدى اقتناعي بأنني الرجل المناسب لهذا المنصب؟ أنا متأكد بنسبة 1000٪. أنا أيضًا متأكد بنسبة 1000٪ أنني لم أتوقع أبدًا أن نكون في موقف مثل هذا مع 10 أو 11 إصابة. لكنني أعلم أنه عندما تحتاج إلى بناء شيء ما وتحتاج إلى تجاوز الصعوبات، عليك أن تظهر مرونة قوية لا تصدق. تحتاج إلى أن تكون هادئًا وتستمر. أفهم آلية كرة القدم [لإقالة المدير الفني] - لا شك في ذلك - ولكن هناك الكثير من الدراسات التي [تظهر] أن هذا ليس التصرف الصحيح. أعلم أن هذا هو الإجراء الوحيد الذي يمكنهم [مجلس الإدارة] اتخاذه، ولكن هناك أيضًا الكثير من المواقف التي لا يكون فيها هذا هو التصرف الصحيح".