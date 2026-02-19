وفقًا لتقرير صحيفة "ذا تيليغراف"، تلقى توتنهام ضربة قوية في موسمه المضطرب، حيث قرر أحد الرعاة القدامى قطع علاقاته مع النادي في نهاية الموسم، مع تزايد وضوح الأضرار الناجمة عن احتمال هبوط النادي إلى الدرجة الثانية.

أبلغ الراعي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، النادي أن شراكتهما ستنتهي في نهاية موسم 2025/26، بغض النظر عن الدوري الذي سيكون فيه توتنهام، مع وجود عدة عوامل يعتقد أنها في صميم انهيار العلاقة مع الشركة المعروفة. يُعتقد أن الصفقة قد جنت لتوتنهام ملايين الجنيهات على مدى عدة سنوات.

وقد أشارت المصادر إلى قرار توتنهام بالتضحية فعليًا بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو الموسم الماضي، على الرغم من معرفته بالطبيعة المربحة للتمويل المتاح، كعامل رئيسي. ويشعر الرعاة بالقلق من أن الموسم الثاني المخيب للآمال على الصعيد المحلي هذا الموسم قد يصبح اتجاهًا مستمرًا في السنوات المقبلة ما لم يتمكن المدرب المؤقت الجديد إيغور تودور من قلب الأمور، واعتبروا المركز السابع عشر الذي احتله الفريق الموسم الماضي "غير مقبول".