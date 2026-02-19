(C)Getty Images
ترجمه
توتنهام يخسر الملايين! الراعي القديم ينهي اتفاقه مع النادي اللندني وسط مخاوف من الهبوط
تراجع توتنهام بعد إنهاء الراعي الرئيسي اتفاقه مع النادي
وفقًا لتقرير صحيفة "ذا تيليغراف"، تلقى توتنهام ضربة قوية في موسمه المضطرب، حيث قرر أحد الرعاة القدامى قطع علاقاته مع النادي في نهاية الموسم، مع تزايد وضوح الأضرار الناجمة عن احتمال هبوط النادي إلى الدرجة الثانية.
أبلغ الراعي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، النادي أن شراكتهما ستنتهي في نهاية موسم 2025/26، بغض النظر عن الدوري الذي سيكون فيه توتنهام، مع وجود عدة عوامل يعتقد أنها في صميم انهيار العلاقة مع الشركة المعروفة. يُعتقد أن الصفقة قد جنت لتوتنهام ملايين الجنيهات على مدى عدة سنوات.
وقد أشارت المصادر إلى قرار توتنهام بالتضحية فعليًا بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو الموسم الماضي، على الرغم من معرفته بالطبيعة المربحة للتمويل المتاح، كعامل رئيسي. ويشعر الرعاة بالقلق من أن الموسم الثاني المخيب للآمال على الصعيد المحلي هذا الموسم قد يصبح اتجاهًا مستمرًا في السنوات المقبلة ما لم يتمكن المدرب المؤقت الجديد إيغور تودور من قلب الأمور، واعتبروا المركز السابع عشر الذي احتله الفريق الموسم الماضي "غير مقبول".
المشاكل الميدانية في قلب أزمة الرعاية المتفاقمة
وقال مصدر لصحيفة "تيليغراف": "لم يصدر أي تفسير من النادي أو اعتراف بمخاوف الأداء المحلي من النادي. بدلاً من ذلك، ركزت رسائلهم على الدوري الأوروبي، وهو ليس مستوى المنافسة الذي يتوقعه الرعاة العالميون من ما يسمى بـ"نادي النخبة".
كما يُشار إلى تزايد خيبة أمل المشجعين المحليين، مما أدى إلى مقاعد فارغة وأجواء سامة في ملعب توتنهام هوتسبير في أيام المباريات، حيث قال أحد المصادر: "من يريد أن يرتبط بنادٍ لا يحبه مشجعوه ولا أحد يريد الترفيه عن العملاء في ملعب غير ممتلئ وحيث الناس غاضبون؟ هذه هي الحقيقة".
إنها حقيقة مقلقة للرعاة عندما يتم عرض علامتهم التجارية داخل ملعب نصف فارغ وغير سعيد، حيث يعتقد رعاة توتنهام أن انخفاض أرقام الحضور ورضا المشجعين يؤثران على القيمة المتصورة لصفقات الرعاية الخاصة بهم.
علاوة على ذلك، أظهر توتنهام أنه يتخلف عن منافسيه "الستة الكبار" من حيث القدرة على جذب اللاعبين البارزين، حيث رفض لاعبون مثل إيبريتشي إيزي ومورغان جيبس-وايت وأنطوان سيمينيو الانضمام إلى النادي اللندني الشمالي في آخر فترتي انتقالات. كما يعتبر رحيل دانيال ليفي أمرًا سلبيًا بالنسبة للرعاة، الذين كانوا يشعرون باحترام كبير من قبل الرئيس السابق، بينما تركتهم القيادة الجديدة في بعض الأحيان خارج دائرة الاهتمام بشكل لافت.
قد يتبع ذلك فقدان المزيد من عقود الرعاية
قد يخسر توتنهام المزيد من عقود الرعاية بحلول نهاية الموسم، في حين أن العديد من العقود تتضمن بنودًا تنص على إمكانية الانسحاب.
وقال مصدر لصحيفة "ذا تيليغراف": "حتى في الحالات التي تبدو فيها الاتفاقيات شراكات طويلة الأجل أو متعددة السنوات، فإنها عادة ما تتضمن بنود إنهاء أو خروج لا تستند فقط إلى الهبوط أو التأهل الأوروبي. وقد يكون لبعضها الحق في إعادة التفاوض على صفقاتها في نهاية كل سنة من سنوات العقد.
"لهذا السبب، يراقب بعض الرعاة الوضع بالفعل ويتخذون قراراتهم بعد رؤية كيف ستنتهي الموسم. قد لا تكون هناك شركة واحدة فقط هي التي تنهي العقد".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال متحدث باسم توتنهام: "نحن لا نكشف عن الشروط التجارية لاتفاقياتنا مع الشركاء، وهذا النهج في السرية هو المعيار في معظم الصناعات".
فترة الحساب تقترب بالنسبة لفريق توتنهام
وتشير التقارير إلى أنه في حين تم بالفعل تأكيد انتهاء إحدى اتفاقيات الرعاية الخاصة بنادي توتنهام، فإن شركة أخرى ستنهي اتفاقها مع النادي في نهاية الموسم ولم تتفاوض بعد على تجديده. ويُعتقد أن شركة أخرى "تدرس خياراتها"، وتشمل العديد من الاتفاقيات المتبقية مكافآت مالية مربحة تعتمد على التأهل إلى البطولات الأوروبية، والتي يبدو من شبه المؤكد أن النادي لن يتمكن من تحقيقها.
يبدو أن الواقع هو أنه حتى تتحسن الأمور بالنسبة لفريق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن المشاكل خارج الملعب ستستمر في التزايد.
