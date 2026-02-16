GOAL
ترجمه
توتنهام يحذر من التكلفة "الكارثية" المحتملة للهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز
مهمة تيودور
يواجه توتنهام حالياً واقعاً لا يمكن تصوره وهو احتمال الهبوط، وقد عيّن تيودور في محاولة يائسة للهروب من الهبوط. ويحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة فقط من 26 مباراة. يتفوق توتنهام بخمس نقاط على وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثامن عشر، لكن وست هام في حالة أفضل بكثير؛ فقد فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات، بينما لم يفز منافسه اللدود في أي مباراة، مما أدى إلى إقالة توماس فرانك.
الآن، تقرير صحيفة التلغراف أن توتنهام يواجه خسارة مالية تقدر بـ "عشرات الملايين من الجنيهات" بغض النظر عما إذا كان سيهبط أم لا، لأنه من شبه المؤكد أنه سيغيب عن كرة القدم الأوروبية، مما يعني أنه لن يحصل على المكافآت المنصوص عليها في عقود الرعاية. ويقال إن العديد من هؤلاء الرعاة لديهم بنود في عقودهم تسمح إما بإعادة التفاوض أو الإنهاء في حالة الهبوط.
يقول أحد الخبراء المقتبس في التقرير: "تصل غرامات عدم المشاركة في البطولات الأوروبية وحدها إلى عشرات الملايين. وستكون الغرامات أكبر وربما كارثية إذا هبط النادي".
- AFP
هل يمكن أن يهبط توتنهام؟
تأتي المباراة الأولى لتودور ضد أرسنال، ويبدو أن توتنهام سيخوض مباريات صعبة للغاية، بما في ذلك رحلات إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول، وإلى ستاديوم أوف لايت لمواجهة ساندرلاند الذي يقدم موسمًا استثنائيًا، وإلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي في المباراة قبل الأخيرة من الموسم. كما سيواجه توتنهام مباريات حاسمة ضد فرق مثل نوتنغهام فورست وولفز ولييدز يونايتد؛ ويبقى أن نرى ما إذا كان تودور سيتمكن من رفع مستوى النادي قبل تلك المباريات.
ونقلت صحيفة "تيليغراف" عن مصدر قوله: "ترى بعض الشركات أن الهبوط إلى الدرجة الثانية احتمال واقعي، وبدأت بالفعل في مراجعة عقودها. يبدو من الواضح بالفعل أن بعض الأهداف، مثل التأهل إلى البطولات الأوروبية، لن تكون ممكنة، لكن الخوف الأكبر هو الهبوط إلى الدرجة الثانية".
من جانبه، أصر تودور على أن لديه مهمة واحدة: إخراج توتنهام من المأزق.
وعد تيودور
قال تودور عند وصوله كلاعب في فريق الإطفاء: "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى هذا النادي في هذه اللحظة المهمة.
أدرك المسؤولية الملقاة على عاتقي، وتركيزي واضح. أريد أن أحقق أداءً أكثر اتساقًا وأن ننافس بقوة في كل مباراة.
هناك جودة عالية في هذا الفريق، ومهمتي هي تنظيمه وتنشيطه وتحسين نتائجنا بسرعة".
وأضاف المدير الرياضي يوهان لانج: "يجلب إيغور الوضوح والكثافة والخبرة في مواجهة اللحظات الصعبة وإحداث تأثير.
هدفنا واضح – تحقيق الاستقرار في الأداء، وتعظيم الجودة داخل الفريق، والمنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا."
- (C)Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تأتي المباراة الأولى لتوتنهام ضد آرسنال في ما قد يكون أهم ديربي شمال لندن في جيل كامل، حيث يسعى آرسنال للفوز باللقب، بينما يحاول توتنهام جاهداً تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
وقال توتنهام في بيانه الذي أعلن فيه تعيين تودور إنه لا يمكنه ببساطة قبول فكرة الهبوط.
وقالوا: "يسعدنا أن نؤكد تعيين إيغور تودور مدربًا للرجال حتى نهاية الموسم، رهناً بالحصول على تصريح العمل.
ينضم إلينا إيغور بهدف واضح: تحسين الأداء وتحقيق النتائج والارتقاء بنا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. مهمته واضحة – إضفاء التنظيم والكثافة والقدرة التنافسية على الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم".
إعلان