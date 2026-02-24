توتنهام يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات بعد فوزه بركلات الترجيح بفضل ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة

أكدت توتنهام هيمنتها في وقت مبكر عندما سجلت ماتيلدا فينبرغ الهدف الأول في الدقيقة السابعة، حيث سددت الكرة بهدوء في مرمى إيلين ليتي بعد تمريرة دقيقة من أوليفيا هولدت. سيطرت الزائرات على معظم الشوط الأول، على الرغم من أن الحارسة ليز كوب اضطرت إلى إجراء تصدي مذهل من مسافة قريبة من نيكيتا باريس للحفاظ على التقدم في الشوط الأول. ومع ذلك، انقلبت المباراة رأسًا على عقب خلال دقيقتين محمومتين بعد استئناف المباراة.

أثبتت التعديلات التكتيكية التي أجراها إيدر مايستري أنها موفقة، حيث سجلت البديلتان لوكا كوراليس ودانييل فان دي دونك هدف التعادل في الدقيقة 58، قبل أن تسدد جانا فرنانديز كرة قوية من مسافة 30 ياردة بعد 60 ثانية فقط لتمنح الفريق المضيف التقدم. بدا توتنهام مصدومًا وكأنه يتجه نحو خروج مخيب للآمال مع اقتراب الوقت الإضافي، حيث عانى من صعوبة في إيجاد أي إيقاع أمام دفاع الليونيسيس المتماسك والحيوي.

مع تلاشي آماله في الفوز بالكأس في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، ألقى توتنهام بكل ثقله في الهجوم، بما في ذلك حارس المرمى كوب. وأثمرت الضغوط أخيرًا عندما تصدى تييا غولدي بذراعه لكرة رأسية من بيثاني إنجلترا كانت في طريقها إلى المرمى. لم يتردد الحكم رايان أتكين في إشارة إلى نقطة الجزاء، وأظهرت إنجلترا، لاعبة المباريات الكبيرة، أعصابًا من حديد لتسدد الكرة في المرمى وتفرض 30 دقيقة أخرى من اللعب.