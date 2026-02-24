Getty Images Sport
توتنهام يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات بعد فوزه بركلات الترجيح بفضل ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة
اللبوات تعود بقوة قبل أن تسجل إنجلترا من ركلة جزاء
أكدت توتنهام هيمنتها في وقت مبكر عندما سجلت ماتيلدا فينبرغ الهدف الأول في الدقيقة السابعة، حيث سددت الكرة بهدوء في مرمى إيلين ليتي بعد تمريرة دقيقة من أوليفيا هولدت. سيطرت الزائرات على معظم الشوط الأول، على الرغم من أن الحارسة ليز كوب اضطرت إلى إجراء تصدي مذهل من مسافة قريبة من نيكيتا باريس للحفاظ على التقدم في الشوط الأول. ومع ذلك، انقلبت المباراة رأسًا على عقب خلال دقيقتين محمومتين بعد استئناف المباراة.
أثبتت التعديلات التكتيكية التي أجراها إيدر مايستري أنها موفقة، حيث سجلت البديلتان لوكا كوراليس ودانييل فان دي دونك هدف التعادل في الدقيقة 58، قبل أن تسدد جانا فرنانديز كرة قوية من مسافة 30 ياردة بعد 60 ثانية فقط لتمنح الفريق المضيف التقدم. بدا توتنهام مصدومًا وكأنه يتجه نحو خروج مخيب للآمال مع اقتراب الوقت الإضافي، حيث عانى من صعوبة في إيجاد أي إيقاع أمام دفاع الليونيسيس المتماسك والحيوي.
مع تلاشي آماله في الفوز بالكأس في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، ألقى توتنهام بكل ثقله في الهجوم، بما في ذلك حارس المرمى كوب. وأثمرت الضغوط أخيرًا عندما تصدى تييا غولدي بذراعه لكرة رأسية من بيثاني إنجلترا كانت في طريقها إلى المرمى. لم يتردد الحكم رايان أتكين في إشارة إلى نقطة الجزاء، وأظهرت إنجلترا، لاعبة المباريات الكبيرة، أعصابًا من حديد لتسدد الكرة في المرمى وتفرض 30 دقيقة أخرى من اللعب.
كوب يصبح بطل المباراة في ركلات الترجيح الماراثونية
وصلت ركلات الترجيح إلى ذروتها مع تقدم اللاعبين واحداً تلو الآخر لتسديد الكرة من مسافة 12 ياردة. واللافت أن كل ركلة كانت ناجحة حتى المحاولة الثامنة عشرة، حيث تقدمت الحارسة كوب لتسديد ركلة الجزاء السادسة لفريق توتنهام. بعد تسع ركلات جزاء مثالية من الزوار، قامت كوب بتبديل الأدوار لتصبح بطلة المباراة، حيث قفزت إلى يمينها لتصد تسديدة واسا سانغاري وتضمن فوز الزوار 9-8 في ركلات الترجيح.
هو يشيد بتوتنهام رغم أنه "بعيد كل البعد عن أفضل مستواه"
اعترف مارتن هو، مدرب توتنهام، بأن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، لكنه أشاد بمرونة لاعبيه في تجاوز عقبة محتملة أمام الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي.
وفي حديثه لموقع توتنهام الرسمي، قال هو: "أعرف المستوى الذي يمكننا الوصول إليه، ولم نكن في أفضل حالاتنا اليوم، لكننا حظينا بالعديد من الفرص الهامة. ثم من الناحية الدفاعية، أعتقد أننا كنا رائعين، كان علينا أن نستغل حظنا في بعض الأوقات كما فعلوا هم أيضًا. لكن آمل أننا كنا نستطيع الاستفادة من المزيد من تلك الفرص خلال المباراة. ومع ذلك، كانت مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي تحت الأضواء التي تأهلك إلى ربع النهائي، وبالنسبة للمحايدين، ربما كان من الرائع رؤيتها تصل إلى ركلات الترجيح".
ثم علق على التوتر الذي ساد ركلات الترجيح، قائلاً: "عندما تصل المباراة إلى ركلات الترجيح، لا أشاهدها أبدًا، أعتقد أنها مثل اليانصيب - ربما تكون أقسى جزء في كرة القدم. لكن، [كان] شجاعة وبسالة رائعة من اللاعبين أن يتقدموا ويأخذوا ركلات الترجيح لأن الضغط يكون كبيرًا في اللحظات الحاسمة".
ديربي لندن في ربع النهائي
هذا الفوز يضع الفريق في مواجهة مثيرة في ربع النهائي ضد حامل اللقب تشيلسي، المقرر إجراؤها في 5 أبريل. وينصب اهتمام مدرب توتنهام الآن على مهمة الانتقام من البلوز، مضيفًا: "لقد قدمنا مباراة جيدة ضدهم مؤخرًا، لكننا لم نتمكن من الفوز، لذا نريد أن نصحح هذا الأمر".
تظل المهمة صعبة للغاية بالنسبة لفريق شمال لندن، حيث لم يسبق لتوتنهام أن فاز على تشيلسي في 18 محاولة. انتهت آخر مواجهة بينهما في وقت سابق من هذا الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات بفوز البلوز 2-0، وهو نتيجة سيحاول هو جاهداً تغييرها في الكأس.
