GOAL
ترجمه
"توتنهام لديه خطة!" - توتنهام مستعد لمفاجأة أرسنال في ديربي شمال لندن، بينما يستعد إيغور تودور لخوض أول مباراة له كمدرب للفريق
بداية عصر تيودور في توتنهام
يستعد تودور لمباراته الأولى كمدرب لتوتنهام عندما يواجه فريق أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا يوم الأحد. يدخل توتنهام المباراة وهو قريب بشكل خطير من منطقة الهبوط ولا يزال يبحث عن فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2026. لكن أرسنال أيضًا عانى من صعوبات في الأسابيع الأخيرة. تخلى آرسنال عن تقدمه 2-0 ليتعادل 2-2 مع ولفرهامبتون المتذيل في الجولة الماضية، وفاز بثلاث مباريات فقط من آخر سبع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يبدو مدرب توتنهام الجديد واثقًا من نفسه قبل المباراة. وقال للصحفيين: "في البداية، كما قلت من قبل، نحتاج إلى أن نصبح فريقًا، نحتاج إلى أن نصبح مجموعة من الأشخاص المتاحين، الذين سيقدمون المزيد، الذين لن يراقبوا أنفسهم، بل يراقبوا بعضهم البعض، لمساعدة بعضهم البعض. هذا أمر أساسي بالنسبة لي، وبعد ذلك يمكن أن تظهر كل القدرات، لأن هذا فريق مليء بالقدرات، على ما أعتقد، مليء باللاعبين الموهوبين، الذين يتمتعون بقدرات حركية جيدة، أو كما أحب أن أقول، أرجل قادرة على الجري. لذا، هناك الكثير من الإمكانات. ولإخراج هذه الإمكانات، هناك بعض الأمور الأساسية التي يجب القيام بها".
- AFP
توتنهام يدعم مفاجأة أرسنال
كراوتش يشعر بالثقة أيضًا، وفي حديث حصري مع بادي باور، قال: "إنها مباراة صعبة بالنسبة لإيغور تودور، ولكن هل سيحصل توتنهام على دفعة جديدة بوجود المدرب الجديد؟ بدا التعيين غريبًا، ولكن كما قلت، لقد استمتعت بمؤتمراته الصحفية، واستمتعت بطريقته في التحدث. لا أعتقد أنه سيخشى استبعاد اللاعبين، أو اتخاذ قرارات صعبة، ولكن لا يمكن إنكار أنه يواجه صعوبة.
"التعادل مع ولفرهامبتون هو نتيجة سيئة لأرسنال. مانشستر سيتي في أفضل حالاته أيضًا، كانوا سيجلسون في منتصف الأسبوع يشاهدون مباراة ولفرهامبتون ويلعقون شفاههم. هدف التعادل في الدقيقة 94 كان لحظة مهمة حقًا. إذا فازوا بالدوري، فسيُنظر إلى التعادل مع برينتفورد على أنه نقطة جيدة، لكن إذا نظرنا إليه الآن، فسنرى أنه خسارة 100٪ لنقطتين.
"سيكون هناك توتر لدى أرسنال، وما يمتلكه توتنهام الآن هو خطة للتعامل مع أرسنال. أعتقد أن برينتفورد كان رائعًا من الناحية التكتيكية، لأنه لعب بعمق، وضرب أرسنال في الهجمات المرتدة، ولعب بقوة بدنية، واستغل الكرات الثابتة. هذه هي الخطة التي يمكن أن يتبعها توتنهام. أنا بالتأكيد أعطيهم فرصة أكبر مما كنت أعطيهم قبل مباراة برينتفورد.
"ما زلت أعتقد أن أرسنال سيحقق النتيجة. ستكون المباراة أكثر إثارة مما كنت أتصور قبل بضعة أسابيع. إذا حقق توتنهام نتيجة جيدة، فسيكون مانشستر سيتي في وضع قوي للغاية".
الهبوط ليس خيارًا متاحًا لتوتنهام
كما يرى كراوتش أنه لا توجد أي فرصة لهبوط توتنهام، مضيفًا: "من الناحية الواقعية، عليه أن يحاول الوصول إلى المراكز العشرة الأولى. لا أعتقد أن الهبوط يمثل مشكلة، لا أعتقد ذلك حقًا. لا أؤمن بذلك. على الرغم من أن النقاط تشير إلى أنهم في مأزق، إلا أنني لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث. النجاح بالنسبة لتودور هو مجرد الفوز بمباريات كرة القدم في الوقت الحالي، ولا يوجد أي ضغط عليه للوصول إلى أوروبا أو أي ضغط حقيقي لوضع توتنهام في المراكز العشرة الأولى. الأمر يتعلق فقط بتعزيز موقعهم، والفوز بالمباريات، والظهور بمظهر جيد أثناء القيام بذلك".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد أن بدأ مسيرته مع توتنهام بمباراة ضد أرسنال، سيواجه تودور فرق فولهام وكريستال بالاس وليفربول ونوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس. كما سيتعرف تودور وتوتنهام على منافسيهما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عندما يتم إجراء القرعة في نهاية هذا الشهر.
إعلان