توتنهام "غير معجب على الإطلاق" بالكشاف الجديد المؤيد لأرسنال بعد منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي

مع تطور الموضوع، أصبح نبرة المحادثة أكثر سخرية، على الرغم من أن الفكاهة لم تصل إلى مجلس إدارة توتنهام. وفقًا لما أوردته صحيفة ديلي ميل، عندما نصحه أحد المستخدمين بقوله: "لا تدع هذا الشعار يلامس بشرتك"، انضم كوتشمان إلى المنافسة، ورد قائلاً: "لقد حصلت بالفعل على الطبقة الأساسية".

لم تتوقف التفاعلات عند هذا الحد؛ فعندما اقترح متابع آخر أن "نحن بحاجة إلى شخص من الداخل"، رد الكشاف بـ "شششش" غامضة. وزاد الأمر سوءًا عندما نُشرت صورة ثعبان في التعليقات، مما دفع كوتشمان للرد: "أعلم، أعلم، إنه يستحق ذلك، هاها".