تهديد لعمر مرموش.. جوارديولا يريد الإفلات من كابوس إصابات هالاند بالتعاقد مع مهاجم جديد!

يبدو أن مانشستر سيتي، أحد أبرز القوى الكروية في العالم خلال العقد الأخير، يعيش مرحلة من الأحادية التكتيكية داخل أسوار ملعب الاتحاد، بعدما بدأ واضحًا أن الفريق يعتمد بشكل شبه كامل على ماكينة الأهداف النرويجية إرلينج هالاند.

وبينما يواصل المهاجم العملاق تسجيل الأهداف بمعدلات مذهلة، يشعر المدير الفني بيب جوارديولا بأن هذا الاعتماد المفرط قد يضع سيتي في موقف هش في الأوقات الحرجة من الموسم، ما دفعه إلى طلب تدعيم فوري في الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، أبرزها من إذاعة "توك سبورت"، أن جوارديولا أبلغ إدارة النادي بضرورة التعاقد مع مهاجم قادر على التسجيل وصناعة الفارق، وليس مجرد لاعب إضافي في صناعة اللعب. ويرى المدرب الإسباني أن وجود بديل هجومي فعّال قد يساعد الفريق على تخفيف الحمل عن هالاند، خصوصًا في المباريات التي يتعرض فيها اللاعب لرقابة شديدة أو عندما يضطر للغياب لأي سبب بدني أو فني.