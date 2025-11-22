Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee و علي سمير

بعد فشل السويد بتصفيات كأس العالم .. تهديدات بالقتل تدفع إيزاك للاستعانة بكلب حراسة باهظ الثمن

أوقات صعبة يعيشها نجم ليفربول

أفادت تقارير أن مهاجم ليفربول النجم ألكسندر إيزاك أنفق مبلغًا ضخمًا قدره 30 ألف جنيه إسترليني على كلب حراسة لحماية عائلته بعد تلقيه تهديدات بالقتل عبر الإنترنت في أعقاب حملة السويد الكئيبة في تصفيات كأس العالم وانتقاله المثير للجدل من نيوكاسل يونايتد في الصيف.

 أضرب إيزاك عن اللعب وأجبر على الانتقال من سانت جيمس بارك خلال فترة الانتقالات الأخيرة بعد أن حطم الريدز الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات لتأمين انتقاله.

  • إيزاك يشتري كلب حراسة بعد تلقيه تهديدات بالقتل

    وفقًا لصحيفة "ذا صن"البريطانية، سيستقبل إيزاك كلبًا من فصيلة الدوبيرمان مدربًا تدريبًا عاليًا لحمايته هو وعائلته خارج الملعب، حيث يسعى إلى الاستقرار في ميرسيسايد بعد انتقاله المثير للجدل من نيوكاسل.

     وقد أنفق مبلغًا ضخمًا قدره 30 ألف جنيه إسترليني على كلب الحراسة بعد تلقيه تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي هو وجميع أعضاء المنتخب السويدي.

     وقد تعرض اللاعبون للإساءة بعد احتلالهم المركز الأخير في مجموعتهم في تصفيات كأس العالم 2026.

    "يريد أن يستقر خارج الملعب"

    وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "كان ألكسندر محط أنظار الجميع هذا الصيف بفضل انتقاله المطول إلى ليفربول والسعر المرتفع الذي دفعه النادي مقابل ضمه. إنه يريد الاستقرار خارج الملعب، والحصول على كلب حراسة هو جزء أساسي من ذلك".

    ووصف المصدر الدوبيرمان بأنه "جميل من الداخل والخارج" و"حيوان رائع".

  • نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز قلقون بشأن سلامتهم

    إيزاك ليس اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينفق مبالغ طائلة لتعزيز أمنه. في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير أن العديد من لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز يلجأون إلى مقاتلي MMA السابقين لتوفير الأمن لمنازلهم بعد سلسلة من السرقات في "المثلث الذهبي" في شيشاير. 

    تعرض عدد من اللاعبين والمشاهير الذين يعيشون في ألديرلي إيدج وويلمسلو وبريستبوري للسرقة والحرق المتعمد، مما دفع عددًا من اللاعبين إلى البحث عن حماية أكبر.

    كما استثمر جيك أوبراين، مدافع إيفرتون، في كلب حراسة وشرح قراره لاحقًا بقوله: "أعتقد أن الأمن مهم جدًا بالنسبة لشخصية مشهورة. ليس فقط من أجلك، بل من أجل عائلتك أيضًا، لكي تعرف أن عائلتك آمنة في المنزل إذا كنت بعيدًا لأي سبب من الأسباب. نظرًا لأننا نحب الكلاب، لم يكن من الصعب اتخاذ قرار شراء نوكس. إنه مخلص للغاية وسيكون خط الدفاع الأول إذا حدث أي شيء. اخترت شخصيًا Chaperone K9 بناءً على توصية زملائي في الفريق. عثرت على صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. عندما رأيت الأشخاص الذين زودوهم بالكلاب، ومدى احترافهم واهتمامهم بالكلاب التي يدربونها، اتخذت قراري بسرعة".

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    إيزاك يهدف إلى استعادة مستواه

    كانت لياقة إيساك ومستواه مصدر قلق لليفربول، حيث لم يرق المهاجم السويدي إلى مستوى التوقعات منذ انتقاله إلى ميرسيسايد. اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، الذي لعب دورًا رئيسيًا في فوز نيوكاسل يونايتد بكأس كاراباو الموسم الماضي وحصوله على المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز ليضمن مكانًا في دوري أبطال أوروبا، سجل هدفًا واحدًا فقط في أنفيلد في ثماني مباريات وقضى وقتًا طويلاً خارج الملعب بسبب الإصابات.

    سيهدف إيزاك الآن إلى استعادة مستواه المفقود منذ فترة طويلة، حيث يواصل ليفربول معاناته في الدفاع عن لقبه. يعد مستوى المهاجم أمرًا بالغ الأهمية للريدز للعودة إلى طريق الانتصارات والبقاء في السباق للدفاع عن لقبه بنجاح. يعود فريق أرني سلوت إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية يوم السبت، حيث يستضيف نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

