تم إنقاذ زوجته.. مدرب فالنسيا "ب" للسيدات و3 من أبنائه ضمن ضحايا غرق سفينة بإندونيسيا!
غرق قارب سياحي في إندونيسيا
يُعد فرناندو مارتين كاريراس، مدرب فريق فالنسيا "ب" للسيدات، في عداد المفقودين مع ثلاثة من أبنائه، الذين تبلغ أعمارهم 12 و10 و9 سنوات، بعد أن وقعوا ضحايا لحادث غرق أثناء قضائهم إجازة في إندونيسيا. ويبدو أن عطلاً في محرك القارب الذي كانوا يسافرون على متنه هو السبب المحتمل للحادث.
ويبدو أن المدرب وثلاثة من أبنائه حوصروا في مقصورة القارب، بينما أمكن إنقاذ زوجته وابنته الأخرى، البالغة من العمر 7 سنوات، بالإضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم ومرشد سياحي.
غرق هذا القارب السياحي، المسمى "KM Putri Sakinah"، في مياه جزيرة بادار حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم الجمعة (13:30 بتوقيت جرينتش) إثر تعرضه لعطل في المحرك، وفقاً للتقرير الأولي.
وتقدم القنصلية الإسبانية في جاكرتا كامل الرعاية للأم والابنة، من خلال مسؤول في السفارة وصل بالفعل إلى لابوان باجو، نقطة انطلاق الرحلات إلى جزيرة بادار، الواقعة شرق جزيرة بالي السياحية.
10 سنوات في كرة القدم النسائية
مارتين كاريراس، الذي صنع مسيرته كلاعب في أندية مختلفة في منطقة فالنسيا، وكولتورال ليونيسا، وقرطاجنة، تولى هذا الموسم منصب مدرب فريق فالنسيا "ب" للسيدات، في دوري الدرجة الثالثة (RFEF)، رغم أن مرحلته في قسم كرة القدم النسائية بالنادي كانت قد بدأت بالفعل منذ عشر سنوات، حيث شغل مهام مختلفة.
وتستأنف فرق الإنقاذ الإندونيسية هذا الأحد البحث عن المفقودين، وفقاً لما ذكره فريق البحث والإنقاذ في بيان. وأشار فريق البحث والإنقاذ إلى أن فريق البحث واجه أمواجاً يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، و"تيارات قوية حول جزيرة بادار وأمطاراً غزيرة قللت من مستوى الرؤية".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، أشار إنريكي أورتونيو، وهو قريب للإسبان الذين كانوا على متن القارب، إلى أنه على تواصل دائم مع ابنته (والدة الأطفال الأربعة)، التي نجت من الغرق مع ابنتها الصغرى لأنهما "قُذفتا من القارب لوجودهما في جزء أعلى". وأوضح أورتونيو، مالك مطعم في فالنسيا، أن كلتيهما سقطتا في البحر وتم إنقاذهما، لكن أحفاده الثلاثة الآخرين وصهره "ربما حوصروا داخل القارب، الذي انشطر وغرق بسرعة".
تضامن عالم كرة القدم
أعرب الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF)، ورابطة الدوري الإسباني (الليجا)، وكذلك الغالبية العظمى من أندية الدرجة الأولى وبعض أندية الدرجة الثانية عن ذعرهم وصدمتهم لاختفاء فرناندو مارتين وثلاثة من أبنائه.
وقد وقف فريق فالنسيا دقيقة صمت هذا السبت عند عودته للتدريبات في المدينة الرياضية بعد عطلة عيد الميلاد. وعبر النادي في بيان قائلاً: "من النادي، نريد أن نرسل، في مثل هذه اللحظة الصعبة على الجميع، دعمنا وتعازينا للعائلة والأصدقاء والزملاء في نادي فالنسيا، وفالنسيا للسيدات وأكاديمية فالنسيا".
وعلى شبكة التواصل الاجتماعي "X"، نشر الاتحاد الإسباني رسالة "ينضم فيها إلى الحزن على فقدان فرناندو مارتين، مدرب فالنسيا للسيدات ب، وثلاثة من أبنائه"، تماماً مثل رابطة الليجا، التي نقلت "خالص تعازيها لعائلته وأصدقائه".
ريال مدريد وبرشلونة
كما أراد ريال مدريد التعبير عن "جزعه الهائل" لما حدث ونقل "كل مودته" لزوجته، أندريا، وابنته، مار. وأضاف: "كذلك، نوسع نطاق هذه التعازي لتشمل جميع أفراد عائلته وأحبائه، وكذلك عائلة نادي فالنسيا بأكملها".
ومن جانبه، أرسل برشلونة كل "دعمه ومودته لعائلته وأصدقائه، وكذلك لعائلته بأكملها في نادي فالنسيا في هذه الأوقات العصيبة"، بينما أظهرت أندية كرة قدم أخرى في منطقة فالنسيا حزنها على شبكات التواصل الاجتماعي لما حدث.
