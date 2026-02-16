غسيل الأرقام المخادع.. كيف تلاعب ريال مدريد وبرشلونة بالإحصائيات لخداع الجماهير؟

بين ريال مدريد وبرشلونة لم تعد المعركة تقتصر على بساط العشب الأخضر، بل انتقلت إلى أروقة المكاتب ومنصات التحليل الرقمي.

اليوم، فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية قنبلة إحصائية جديدة، كشفت فيها عن هوة سحيقة في ملف ركلات الجزاء المحتسبة في الدوري الإسباني خلال المواسم الخمسة الأخيرة.

تشير الأرقام المنشورة إلى أن ريال مدريد حصل على 56 ركلة جزاء منذ موسم 2020-2021، بينما لم يحصل غريمه التقليدي برشلونة سوى على 30 ركلة فقط.

هذه الفجوة التي تصل إلى 26 ركلة، وتحديداً في الموسم الحالي الذي شهد احتساب 14 ركلة للملكي مقابل 6 لبرشلونة لم تمر مرور الكرام، بل أعادت إشعال فتيل حرب المظلومية التي يتقن القطبان لعبها ببراعة لتوجيه الرأي العام وتبرير الإخفاقات أو تعزيز الانتصارات.