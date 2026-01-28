أصدر نادي تشيلسي بيانًا يحث فيه المشجعين على توخي "الحذر الشديد" أثناء وجودهم في نابولي لحضور مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ضد فريق أنطونيو كونتي، بعد أن تم نقل اثنين من مشجعي البلوز إلى المستشفى عقب حادث وقع ليلة الثلاثاء في المدينة. يدخل تشيلسي المباراة بهدف ضمان احتلال مركز ضمن المراكز الثمانية الأولى والتأهل تلقائيًا إلى مرحلة خروج المغلوب من المسابقة.
تكسير العظام ليس داخل الملعب فقط.. نقل اثنين من مشجعي تشيلسي إلى المستشفى في نابولي!
ماذا حدث لمشجعي تشيلسي في نابولي؟
تم إصدار تذاكر لحوالي 2500 من مشجعي تشيلسي لحضور مباراة الأربعاء في إيطاليا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، كجزء من الجولة الأخيرة من مباريات الدوري في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.
قبل المباراة، طلب نادي تشيلسي من المشجعين تجنب ارتداء ألوان أو شعارات النادي التي قد تكشف عن هويتهم كمشجعين لتشيلسي أثناء تجولهم في المدينة.
كما أصدر تشيلسي التحذير التالي للمشجعين المتجهين إلى المباراة، نصحهم فيه: "خلال مباريات مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقعت أحيانًا هجمات على مشجعي الفرق الزائرة في نابولي".
ومع ذلك، تم علاج اثنين من المشجعين في المستشفى بعد حادث وقع في المدينة قبل المباراة.
تفاصيل الحادث
المشجعان أصيبا بعدما تمت مطاردتهما من قبل مجموعة تُقدر بنحو 25 من جماهير الألتراس، بحسب ما أفادت به تقارير وشهادات شهود عيان. وشارك أحد الضحايا صورة ليده الملطخة بالدماء، في واقعة أثارت قلقًا واسعًا قبل ساعات من مواجهة تشيلسي ونابولي في دوري أبطال أوروبا.
وذكر شهود أن الاعتداء وقع بينما كان المشجعون في طريقهم إلى إحدى الحانات مساء الثلاثاء في المدينة الإيطالية، بينما نشر أحد مشجعي تشيلسي صورة ليده المغطاة بالدماء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه تعرض للطعن، وكتب محذرًا: “لا أحد يخرج في نابولي الليلة، الوضع خطير جدًا”.
وفي شهادة مرعبة أخرى، كتب أحد المشجعين على منصة “إكس”: “يا إلهي، ما حدث كان مرعبًا… كنا فقط في طريقنا إلى حانة أخرى، وفجأة طاردنا 25 من ألتراس نابولي بالسكاكين وطعنوا أحد أصدقائي. الناس دائمًا يقولون لا تبحثوا عن المشاكل، لكننا كنا فقط نسير في الشارع، وهم كانوا هناك فجأة. أمر صادم، والحمد لله لم يُصب أحد بإصابة خطيرة”.
وأضاف المشجع نفسه لاحقًا أنه خرج من المستشفى، قائلاً: “خرجت من المستشفى، لكنني بالطبع ما زلت في حالة صدمة”.
وفي منشور آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى مشجع آخر أن سكينًا أُشهر في وجهه ووجه خمسة مشجعين داخل حانة أيرلندية، فقط “لأنهم كانوا يتحدثون باللغة الإنجليزية”، دون التأكد مما إذا كانت هذه الواقعة مرتبطة مباشرة بحادثة الطعن.
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن أحد المشجعين “تعرض للطعن في منطقة الأرداف”، قبل أن يتم السماح له بمغادرة مستشفى فيكيو بيليغريني بعد تلقي العلاج اللازم.
- Getty Images News
بيان صادر عن تشيلسي بشأن أحداث نابولي
أصدر نادي تشيلسي البيان التالي على وسائل التواصل الاجتماعي: "النادي على علم بالحادث الذي وقع مساء الثلاثاء في نابولي. ويخضع اثنان من المشجعين للعلاج في المستشفى بعد إصابتهما بجروح لا تهدد حياتهما. ويود النادي تذكير جميع المشجعين بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء تواجدهم في المدينة والالتزام بالنصائح التي تم توزيعها قبل هذه المباراة".
ما الذي يحتاجه تشيلسي للتأهل ضد نابولي؟
يدخل تشيلسي المباراة في المركز الثامن في الترتيب وفي وضع جيد للتأهل تلقائيًا إلى دور الـ16. ومع ذلك، لم يحقق البلوز أي فوز خارج أرضه في المسابقة حتى الآن هذا الموسم، ويواجه اختبارًا صعبًا أمام بطل الدوري الإيطالي نابولي. الفوز سيكون كافيًا للتأهل، لكن فارق الأهداف قد يكون حاسمًا أيضًا، حيث إن هناك ما لا يقل عن سبعة فرق أخرى تبدأ المباراة بنفس رصيد تشيلسي من النقاط، وهو 13 نقطة. الهزيمة قد تؤدي إلى تراجع تشيلسي ثماني مراكز في الترتيب، ودخوله مرحلة التصفيات في الأدوار الإقصائية.
- Getty Images Sport
ماذا قال روسينيور عن مباراة نابولي وتشيلسي؟
مدرب تشيلسي ليام روسينيور واثق من أن فريقه قادر على حصد النقاط الثلاث وتأمين مركز ضمن المراكز الثمانية الأولى. وقال للصحفيين: "نحن نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية في أجواء خاصة للغاية. هذا لا يغير خططي على الإطلاق لأنني كنت أخطط لمباراة صعبة للغاية. في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإيطالي أو الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يمكنك توقع أي شيء. المنافسة دائمًا شديدة للغاية. نابولي فريق رائع وقد أثبت ذلك بفوزه الرائع باللقب الموسم الماضي. لديهم لاعبون متميزون ومدرب من الطراز العالمي. ما زالوا في وضع يسمح لهم بالتأهل ونحن ندرك ذلك. أعتقد أنها ستكون مباراة مثيرة لأن نابولي يجب أن يفوز، ولنحظى بفرصة واقعية للتأهل إلى المراكز الثمانية الأولى، يجب أن نفوز نحن أيضًا".