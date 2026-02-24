تقييم لاعبي نيوكاسل في مباراة قاراباغ: ساندرو تونالي وجويلينتون ينجزان المهمة ويقودان فريق الماغبايز إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا رغم الأخطاء الدفاعية

على الرغم من أن المباراة كانت قد حسمت بالفعل في مباراة الذهاب، لم يضيع نيوكاسل الوقت في إعادة تأكيد هيمنته، حيث سجل هدفين في الدقائق الست الأولى. أولاً، سجل ساندرو تونالي من مسافة قريبة بعد أن تصدى الحارس لرأسية ويليام أوسولا، ثم بعد 80 ثانية، انسل جويلينتون إلى القائم الخلفي وسدد كرة عرضية من هارفي بارنز.

كان جاكوب ميرفي قريباً من تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة من نيك وولتمادي، بينما في الطرف الآخر، اضطر آرون رامسديل للتدخل لإنقاذ مرماه من تسديدة بعيدة المدى من كاميلو دوران. لكن مهاجم قاراباغ لم يخطئ في بداية الشوط الثاني، حيث تجاوز دوران دان بيرن وسدد كرة أرضية قوية تجاوزت رامسديل لتقلص النتيجة للزوار من أذربيجان.

استعاد سفين بوتمان تقدم نيوكاسل بهدفين بعد لحظات بضربة رأس قوية، لكن بيرن ارتكب خطأ بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء. نجح رامسديل في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماركو يانكوفيتش، لكنه لم يستطع التعافي في الوقت المناسب لمنع الكرة المرتدة من إلفين جافارغولييف.

أبلى حارس مرمى المنتخب الإنجليزي بلاءً حسناً عندما منع عبد الله زوبير من تسجيل هدف التعادل بعد ذلك بوقت قصير، ورغم أن هارفي بارنز كاد يسجل في عدة مناسبات، لم تشهد النصف ساعة الأخيرة من المباراة أي أهداف.

GOAL تقيم لاعبي نيوكاسل من سانت جيمس بارك...