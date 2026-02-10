Goal.com
تقييم لاعبي مانشستر يونايتد في مباراة وست هام: انتصارات مايكل كاريك تتوقف! بنجامين سيسكو ينقذ لوك شو من الإحراج بينما يقطع هاميرز سلسلة الانتصارات المثالية للمدرب المؤقت

انتهى البداية المثالية لمايكل كاريك كمدرب لمانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع وست هام، لكن هدف التعادل الذي سجله بنجامين سيسكو في الدقيقة 96 ضمن استمرار سلسلة عدم الهزيمة. واجه يونايتد منافسه التقليدي، النادي الذي نشأ فيه كاريك، حيث وضع نونو إسبيريتو سانتو خطة تكتيكية قمعت الزوار، وأعطى توماس سوشيك التقدم للهامرز في الشوط الثاني.

كان لوك شو هو المسؤول الرئيسي عن الهدف، لكن ليساندرو مارتينيز وكوبي ماينو فشلا في منع سوشيك من اللحاق بتمريرة جارود بوين والانقضاض على القائم القريب في الدقيقة 50. اتخذ كاريك الخطوة المتوقعة بإشراك سيسكو، الذي سجل هدف الفوز للمرة الثانية في ثلاث مباريات، حيث سدد الكرة بذكاء في الزاوية العليا.

كان أمام يونايتد أقل من دقيقتين لتسجيل هدف آخر ومنح المشجع الشهير الجديد على الإنترنت فرانك إيليت (المعروف باسم يونايتد ستراند) قصة الشعر التي طال انتظارها، لكن شعره الأفرو سيصبح أطول من أي وقت مضى بعد أن فشل الشياطين الحمر في الفوز للمرة الخامسة على التوالي.

GOAL تقيم لاعبي مانشستر يونايتد في ملعب لندن...

    حارس المرمى والدفاع

    سين لامينز (6/10):

    قام بتصدي رائع لتسديدة سمرفيل التي كانت متجهة إلى الزاوية العليا. لا يمكن لومه على هدف سوشيك، على الرغم من أنه كان بإمكانه الخروج بشكل أسرع لقطع طريقه.

    ديوغو دالوت (5/10):

    كان أداؤه في الشوط الأول محفوفًا بالمخاطر، حيث عانى في مواجهة سمرفيل وكاد أن يوقع لامينز في مأزق بتمريرته الخاطئة إلى الخلف.

    هاري ماجواير (6/10):

    قام بتدخل مهم في وقت مبكر على بوين وكان صلبًا قبل أن يتم استبداله بليني يورو.

    ليساندرو مارتينيز (5/10):

    ساعدت تمريراته الطويلة في فتح ثغرات في دفاع وست هام في بعض الأحيان، لكنه لم يقدم أداءً رائعًا في مراقبة سوشيك.

    لوك شو (4/10):

    كان أفضل لحظات مانشستر يونايتد عندما تم صد تسديدته على خط المرمى من قبل آرون وان-بيساكا، لكنه ارتكب خطأً فادحاً في الهدف، حيث فشل في إبعاد الكرة عن مرماه وأعطى وست هام الوقت الكافي لتقدم لاعبيه إلى الأمام والانقضاض على المرمى.

    وسط الملعب

    كوبي ماينو (6/10):

    أداء جيد بشكل عام، حيث كانت تمريراته أفضل أمل لمانشستر يونايتد لكسر دفاعات مضيفه العنيد، لكن كان عليه بذل المزيد من الجهد لإيقاف سوشيك.

    كاسيميرو (7/10):

    أحد اللاعبين القلائل في مانشستر يونايتد الذين قدموا أداءً جيدًا. سجل هدف التعادل الذي ألغي بسبب تسلل طفيف.

    برونو فرنانديز (6/10):

    قدم بعض اللمحات الجيدة، لكنه لم يتمكن في الغالب من إظهار سحره المعتاد بسبب خطة ويستهام الخانقة.

    هجوم

    ماتيوس كونها (5/10):

    لعب في مركز أعمق من المعتاد، مما أدى إلى انخفاض فعاليته. لم تساعده قراراته، فتم استبداله بـ سيسكو في الدقيقة 69.

    بريان مبيومو (5/10):

    نادراً ما شكل خطراً على دفاع وست هام، حيث كانت تمريراته غير دقيقة وتسديداته غير دقيقة. لكنه في الدقائق الأخيرة أرسل تمريرة عرضية منخفضة سجل منها هدف التعادل.

    أماد ديالو (4/10):

    قضى أمسية محبطة، حيث ظل الحاجي مالك ضيوف يراقبه عن كثب في الشوط الأول، ثم تولى آرون وان-بيساكا مراقبة تحركاته في الشوط الثاني عندما انتقل إلى الجانب الأيسر. اتخذ قرارات سيئة للغاية، حيث استغرق وقتًا طويلاً في التمرير مرتين.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    ليني يورو (8/10):

    قام بتدخلين رائعين أنقذا المرمى بعد أن حل محل ماجواير، ومرر الكرة إلى الأمام بسرعة أكبر.

    بنجامين سيسكو (8/10):

    أعطى مانشستر يونايتد نقطة محورية كانت في أمس الحاجة إليها عندما دخل الملعب، وسجل هدف التعادل الرائع في اللحظات الأخيرة، ليضيف إلى هدفه الفائز في اللحظات الأخيرة ضد فولهام.

    جوشوا زيركزي (غير متاح):

    سدد رأسية مرت بجوار المرمى بفارق بضعة سنتيمترات.

    مايكل كاريك (6/10):

    على الرغم من أنه تجنب الهزيمة الأولى، إلا أن هذا المثال يوضح سبب اعتقاد المتشائمين مثل غاري نيفيل أنه لا ينبغي أن يحصل على المنصب بشكل دائم. تفوق عليه نونو في التخطيط وكان عليه أن يغير الأمور في وقت أبكر. في صالحه، كان لجميع البدلاء الثلاثة تأثير إيجابي.

