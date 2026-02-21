كانت هذه هي المساعدة السابعة للنرويجي هذا الموسم، حيث لم يتفوق عليه سوى برونو فرنانديز في عدد الأهداف التي صنعها في الدوري هذا الموسم. سجل مدافع نيوكاسل دان بيرن هدفًا قبل نهاية الشوط الأول، لكنه ألغي بسبب التسلل.

بعد أن سيطر على الشوط الأول، كافح مانشستر سيتي للبقاء في الصدارة في الشوط الثاني واضطر إلى الصمود حتى صافرة النهاية، حيث نجا من هجمة خطيرة لنيوكاسل في الوقت المحتسب بدل الضائع، مع إحداث الحارس نيك بوب فوضى في منطقة الجزاء.

استقبلت صافرة النهاية بصرخة حنجرية من جماهير مانشستر سيتي يمكن سماعها في شمال لندن، في تحذير لأرسنال قبل ديربي توتنهام.

GOAL تقيم لاعبي مانشستر سيتي في ملعب إتيهاد...