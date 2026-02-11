Goal.com
Richard Martin

تقييم لاعبي مانشستر سيتي في مباراة فولهام: الدور عليك يا أرسنال! إرلينغ هالاند وأنطوان سيمينيو يقودان الهجوم الرائع بينما يثير نيكو أورايلي وفيل فودن الإعجاب

سجل إرلينغ هالاند أول هدف له في اللعب المفتوح منذ ما يقرب من شهرين، حيث أطلق مانشستر سيتي تحذيرًا آخر لأرسنال في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 3-0 على فولهام. حرص فريق بيب جوارديولا على الاستفادة من الزخم الذي اكتسبه من فوزه المذهل في اللحظات الأخيرة على ليفربول يوم الأحد، وكان قاسيًا للغاية، حيث سجل ثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول.

أنطوان سيمينيو منح سيتي التقدم في الدقيقة 24 بضربة رأس من مسافة قريبة، مسجلاً هدفه الخامس للنادي منذ انتقاله من بورنموث مقابل 64 مليون جنيه إسترليني. ثم ضاعف سيتي تقدمه في الدقيقة 30 بهدف رائع من نيكو أورايلي، الذي تبادل التمريرات مع سيمينيو ليخترق دفاع الضيوف قبل أن يسدد الكرة بثقة في مرمى بيرند لينو.

حصل سيتي على ركلة جزاء تم رفضها من قبل VAR بسبب شد مارك جوي، لكنهم سجلوا هدفهم الثالث سريعًا، حيث سدد هالاند الكرة في الزاوية السفلية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من فيل فودن. كان هذا أول هدف لهالاند من اللعب المفتوح منذ 20 ديسمبر ضد وست هام، بينما سجل فودن أول مشاركة له في التسجيل في آخر 14 مباراة خاضها.

أعطت التقدم بثلاثة أهداف غوارديولا فرصة لإخراج هالاند في الشوط الأول، ثم سحب المدرب فودن ورودري وبرناردو سيلفا. من المفهوم أن الفريق خفف من حدة أدائه، لكن دون أن يمنح فولهام أي فرصة للعودة إلى المباراة كما حدث في المباراة المثيرة التي انتهت 5-4 في كرافن كوتيدج في ديسمبر.

أدى هذا النتيجة إلى تقليص تقدم أرسنال في صدارة الترتيب إلى ثلاث نقاط، مما وضع الغانرز تحت ضغط إضافي قبل يوم من زيارتهم إلى برينتفورد.

GOAL تقيم لاعبي مانشستر سيتي في ملعب إيتهاد...

    حارس المرمى والدفاع

    جيانلويجي دوناروما (6/10):

    قضى أمسية أكثر راحة من تلك التي قضاها في أنفيلد، لكنه ما زال يؤدي أداءً جيدًا في التصدي لتسديدة هاري ويلسون وصد محاولة أخرى في بداية الشوط الثاني.

    ماتيوس نونيس (7/10):

    تسبب في خطر الهدف الأول بتمريرة عرضية خطيرة أخرى، وهو الآن مرتاح جدًا في مركز الظهير الأيمن لدرجة أنه من السهل نسيان أنه بدأ اللعب في هذا المركز في منتصف الموسم الماضي فقط.

    روبن دياس (7/10):

    كان في أفضل حالاته وأكثر ثقة في أول مباراة له منذ عودته من الإصابة، وهي المباراة الأولى في شراكة واعدة مع جيهي.

    مارك جوي (8/10):

    يواصل تألقه بعد انتقاله الكبير. دافع بطريقة قوية، وقطع أي خطر محتمل، لكنه تمكن من جعل الأمر يبدو سهلاً.

    ريان أيت-نوري (7/10):

    قام بتدخل رائع على ويلسون، مما أضاف بريقًا إضافيًا إلى أداء آخر خالٍ من الأخطاء من الناحية الهجومية والدفاعية.

    وسط الملعب

    رودري (7/10):

    أداء راقٍ دون الحاجة إلى بذل جهد كبير.

    نيكو أورايلي (8/10):

    أظهرت تمريراته الرائعة مع سيمينيو وتسديداته الرائعة مدى ثقته بنفسه في الوقت الحالي ومدى فعاليته في اللعب في خط الوسط، وهو المركز الذي نشأ فيه.

    برناردو سيلفا (8/10):

    واصل أداءه الرائع الذي أظهره في أنفيلد، حيث سيطر على لعب مانشستر سيتي. أدى أداؤه المثالي إلى حصوله على قسط من الراحة كان في أمس الحاجة إليه، حيث تم استبداله في الدقيقة 60.

    هجوم

    فيل فودن (8/10):

    الأداء الذي اعتاد فودن تقديمه طوال الوقت، لكنه كان غائبًا منذ بداية العام. بدا خطيرًا منذ البداية في دوره المتقدم خلف سيمينيو وهاالاند، وكان بإمكانه التسجيل قبل أن يصنع هدف هاالاند. خسر نقطة بسبب تدخله الخطير على كالفين باسي، والذي كان محظوظًا لأنه لم يتلق سوى بطاقة صفراء.

    إرلينغ هالاند (7/10):

    لعب دوره في هدف سيمينيو بتحديه لتمريرة نونيس ثم سدد الكرة في المرمى كما لو أنه لم يكن يعاني من أي جفاف تهديفي (في اللعب المفتوح). بعد أن أنجز مهمته، شاهد الشوط الثاني من على مقاعد البدلاء.

    أنطوان سيمينيو (9/10):

    هدف آخر وتمريرة رائعة، مما يجعل ضمه إلى سيتي في يناير يبدو قرارًا ذكيًا للغاية.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    عمر مرموش (5/10):

    أهدر فرصة لتعزيز رصيده التهديفي، كما أخطأ في بعض اللمسات التي خذلته.

    تيجاني رييندرز (6/10):

    فقد الكرة في عدة مرات، مما أدى إلى فقدان سيتي بعض السيطرة التي كان يمنحها سيلفا.

    عبدوكودير خوسانوف (6/10):

    ظل مشغولاً مع تراجع أداء سيتي، لكنه نادراً ما بدا غير مرتاح.

    ريان شيركي (6/10):

    لم يلعب بسرعته المعتادة بعد أن انتهت المباراة.

    نيكو غونزاليس (6/10):

    حل محل رودري قبل 19 دقيقة من نهاية المباراة.

    بيب جوارديولا (8/10):

    كانت أمسية مثالية للمدرب، الذي شاهد فريقه يحسم المباراة في 45 دقيقة، ثم تمكن من إراحة لاعبيه الأساسيين.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

