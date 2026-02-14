أليسون بيكر (7/10):

قام بصدّ كرة مهمة للغاية من دييغو غوميز في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الأول، كما قام بصدّ كرة أخرى مهمة من رأسية لويس دانك بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني.

كورتيس جونز (8/10):

مع فقدان ليفربول للعديد من الخيارات في مركز الظهير الأيمن، حصل جونز على فرصة اللعب، ولم يكتفِ بالدفاع بشكل جيد (باستثناء زلة كادت أن تكلف الفريق الكثير!)، بل قام أيضًا بانطلاقة رائعة في الوقت المناسب إلى منطقة الجزاء ليضع فريقه في المقدمة. انتقل إلى خط الوسط بعد خروج فيرتز.

إبراهيما كوناتي (7/10):

ارتكب بضع أخطاء، لكنه فاز ببعضها بفضل قوة إرادته، ورغم أن توزيعه للكرة كان ضعيفًا في بعض الأحيان، إلا أنه كان رائعًا الليلة. يجب الإشادة بكوناتي الذي تحسن كثيرًا في المباريات الأخيرة.

فيرجيل فان ديك (7/10):

أداء مهيمن كالمعتاد من القائد، الذي مر بفترة متقلبة مؤخرًا، لكنه كان مثاليًا هنا، خاصة في الكرات الهوائية.

ميلوس كيركيز (8/10):

كان قد هدد المرمى عدة مرات قبل أن يقدم تمريرة رائعة لجونز ليفتح النتيجة. هذه هي المساعدة الثانية في ثلاث مباريات للاعب الذي أصبح الآن يدافع بشكل أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الموسم.