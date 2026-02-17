حظي بنفيكا بفرص مبكرة، وأمطر مرمى ريال مدريد بالكرات، لكن تيبو كورتوا قام بسلسلة من التصديات الرائعة ليحافظ على نظافة شباك أصحاب الأرض. وجاءت أفضل فرص ريال مدريد من لعب رائع على الجناح من ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي أرسل كرة رائعة لم يتمكن كيليان مبابي من تحويلها إلى هدف رغم محاولته الجادة. وكاد الفرنسي أن يسجل قبل نهاية الشوط الأول، لكن كرته ارتطمت بالعارضة من مسافة قريبة.

غير فينيسيوس مجرى المباراة في الشوط الثاني. قدم البرازيلي أول لحظة حقيقية من الجودة، حيث تجاوز لاعبًا منافسًا قبل أن يسدد كرة رائعة في الزاوية العليا.

لكن الأمور ساءت بعد ذلك مباشرة. أشار فينيسيوس إلى الحكم أن جانلوكا بريستياني أدلى بتعليق عنصري، وجلس على مقاعد البدلاء رافضًا اللعب. استؤنفت المباراة بعد تأخير دام 10 دقائق بسبب بروتوكول العنصرية، وعاد نجم ريال مدريد إلى الملعب - وواصل التأثير على المباراة. تصدى له الحارس مرتين، وتسبب في مشاكل مستمرة على الجانب الأيسر. طرد مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو أيضًا، ونجا ريال مدريد من الضغط في الدقائق الأخيرة ليحافظ على فوزه المهم 1-0.

GOAL تقيم لاعبي ريال مدريد في استاد دا لوز...