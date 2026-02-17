Goal.com
Thomas Hindle

ترجمه

تقييم لاعبي ريال مدريد في مباراة بنفيكا: فينيسيوس جونيور يضحك أخيرًا! هدف رائع يضمن الأفضلية في مباراة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في مباراة شابتها مزاعم عنصرية

سجل فينيسيوس جونيور الهدف الوحيد في مباراة مثيرة للجدل، حيث فاز ريال مدريد على بنفيكا 1-0 في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا. أعقب هدف المهاجم البرازيلي في الشوط الثاني تأخير طويل بسبب مزاعم بتصريح عنصري من أحد لاعبي بنفيكا تجاه فينيسيوس. استمرت المباراة، وحافظ ريال مدريد على تقدمه الحاسم في هذه المواجهة.

حظي بنفيكا بفرص مبكرة، وأمطر مرمى ريال مدريد بالكرات، لكن تيبو كورتوا قام بسلسلة من التصديات الرائعة ليحافظ على نظافة شباك أصحاب الأرض. وجاءت أفضل فرص ريال مدريد من لعب رائع على الجناح من ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي أرسل كرة رائعة لم يتمكن كيليان مبابي من تحويلها إلى هدف رغم محاولته الجادة. وكاد الفرنسي أن يسجل قبل نهاية الشوط الأول، لكن كرته ارتطمت بالعارضة من مسافة قريبة.

غير فينيسيوس مجرى المباراة في الشوط الثاني. قدم البرازيلي أول لحظة حقيقية من الجودة، حيث تجاوز لاعبًا منافسًا قبل أن يسدد كرة رائعة في الزاوية العليا.

لكن الأمور ساءت بعد ذلك مباشرة. أشار فينيسيوس إلى الحكم أن جانلوكا بريستياني أدلى بتعليق عنصري، وجلس على مقاعد البدلاء رافضًا اللعب. استؤنفت المباراة بعد تأخير دام 10 دقائق بسبب بروتوكول العنصرية، وعاد نجم ريال مدريد إلى الملعب - وواصل التأثير على المباراة. تصدى له الحارس مرتين، وتسبب في مشاكل مستمرة على الجانب الأيسر. طرد مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو أيضًا، ونجا ريال مدريد من الضغط في الدقائق الأخيرة ليحافظ على فوزه المهم 1-0.

GOAL تقيم لاعبي ريال مدريد في استاد دا لوز...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2026Getty

    حارس المرمى والدفاع

    تيبو كورتوا (7/10):

    قام ببعض التصديات الرائعة في بداية المباراة عندما كان ريال مدريد يكافح من أجل إرساء أقدامه.

    ترينت ألكسندر-أرنولد (7/10):

    أرسل بعض التمريرات العرضية الرائعة وكان أخطر لاعب في ريال مدريد في الشوط الأول. لكن تأثيره تضاءل في الشوط الثاني.

    أنطونيو روديجر (7/10):

    كان بعض تمريراته غير دقيقة، لكنه كان رائعًا في المواجهات الفردية.

    دين هويجن (8/10):

    أكمل تمريرات أكثر من أي لاعب آخر، وفاز في تدخلاته، وكان جيدًا في الكرات الهوائية. قدم أداءً مهيبًا في الخلف.

    ألفارو كاريراس (6/10):

    ليلة متباينة بعض الشيء ضد ناديه السابق. هُزم عدة مرات في المراوغة - حتى لو لم يحصل على الكثير من الدعم الدفاعي.

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    وسط الملعب

    أوريليان تشواميني (6/10):

    لم تكن أفضل مباراة له. فقد الكرة في بعض الأحيان ولم يقدم التغطية الدفاعية التي أرادها ريال مدريد. لكنه مرر الكرة إلى الأمام بشكل جيد.

    إدواردو كامافينجا (6/10):

    خسر معظم المواجهات الثنائية في المباراة، لكنه صنع فرصتين جيدتين.

    فيديريكو فالفيردي (7/10):

    عاد إلى مركز الوسط، حيث بدا أكثر راحة. كان حضوره فعالاً في جميع أنحاء الملعب.

    أردا جولر (6/10):

    حاول إيجاد كل أنواع الزوايا الذكية، وقام ببعض المحاولات الجيدة على المرمى، لكنه افتقر إلى التمريرات الحاسمة.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    هجوم

    كيليان مبابي (5/10):

    أضاع بعض الفرص الجيدة في الشوط الأول. لم يشارك كثيرًا في الشوط الثاني. ليلة نادرة من عدم التألق.

    فينيسيوس جونيور (8/10):

    كان ممتازًا طوال المباراة. ركض بلا هوادة نحو لاعب الفريق المنافس، وسجل هدفًا رائعًا، وكان بإمكانه إضافة هدفين آخرين. تغلب على بعض الصعوبات الكبيرة.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    البدلاء والمدير

    براهيم دياز (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير.

    تياجو بيتارش (غير متاح):

    دخل في وقت متأخر ولم يستطع إحداث فرق.

    داني كارفاخال (غير متاح):

    دخل في وقت متأخر وكاد يتورط في مشكلة لكنه استخدم قوته بشكل جيد.

    ألفارو أربيلوا (7/10):

    لعب بأقوى تشكيلة لديه، وحقق أداءً جيدًا. لم يكن ريال مدريد ممتازًا، لكنه كان فعالًا، وسيعود إلى البرنابيو متصدرًا.

