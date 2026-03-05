في الدقيقة 30، سجل بالاس هدفًا. أرسل إيفان جيساند تمريرة عرضية منخفضة إلى إسماعيل سار، الذي سدد الكرة لترتد من بيدرو بورو فوق غولييلمو فيكاريو وتسكن الشباك. لكن بعد مراجعة طويلة من قبل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، تم الحكم على سار بأنه كان في وضع تسلل بمسافة بضعة ملليمترات، وتم إلغاء الهدف، مما أنقذ توتنهام من الهزيمة.

وفي غضون دقائق من هذا القرار، سجل توتنهام هدفًا. استعاد أرشي جراي كرة طائشة في الجانب البعيد من منطقة الجزاء من ركلة ركنية وتمكن من الركض بعيدًا عن آدم وارتون وكريس ريتشاردز، قبل أن يمررها إلى دومينيك سولانكي الذي سددها بقوة من مسافة قريبة.

لكن هذه الفرحة لم تدم طويلاً. في أول هجمة لفريق بالاس في الثلث الأخير من الملعب، قام ميكي فان دي فين بسحب ذراع سار داخل منطقة الجزاء، مما أدى إلى ركلة جزاء وطرد المدافع الهولندي. سجل المهاجم السنغالي الهدف من مسافة 12 ياردة ليحقق التعادل لفريق إيجلز.

في الدقيقة الأولى من الدقائق الثماني المضافة في نهاية الشوط الأول، تقدم بالاس. ماثيس تيل، الذي كان يلعب في مركز الظهير الأيسر في تلك اللحظة، رأى الكرة تصل إلى بابي ماتار سار، لكن جيساند اعترضها، فالتقط وارتون الكرة ومررها إلى يورغن ستراند لارسن الذي سددها في مرمى فيكاريو.

كان هناك متسع من الوقت قبل نهاية الشوط الأول لكي يضيف بالاس الهدف الثالث. كرة وارتون الممررة قسمت دفاع توتنهام المؤقت، وكان سار جاهزًا للانطلاق بسرعة وتسديد الكرة في مرمى فيكاريو.

خفف بالاس من ضغطه في الشوط الثاني، حيث أجبر سولانكي وكيفن دانسو دين هندرسون على التصدي لتسديدتين، في محاولة من توتنهام المتعثر لتحقيق عودة مستحيلة.

للأسف، لم يتمكن توتنهام من النهوض من كبوته وظل دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 28 ديسمبر، عندما فاز في المباراة العكسية في سيلهورست بارك.

GOAL تقيم لاعبي توتنهام من ملعب توتنهام هوتسبير...