تقييم لاعبي تشيلسي في مباراة ليدز: البلوز يخفقون! سحر كول بالمر وجواو بيدرو يضيع بسبب كارثة دفاعية، وليام روزينيور يخسر النقاط أخيرًا

تقدم تشيلسي في منتصف الشوط الأول، حيث مزق كول بالمر دفاع ليدز بتمريرة بسيطة بين مدافعين ثابتين إلى جواو بيدرو، الذي انطلق بسرعة وتجاوز الحارس كارل دارلو.

في بداية الشوط الثاني، حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد أن دفع جاكا بيول بيدرو إلى الأرض بطريقة مشابهة للركلة التي حصل عليها في مباراة ولفرهامبتون يوم السبت. بالطبع، لم يخطئ بالمر من على بعد 11 متر ليضاعف النتيجة.

لكن المباراة كادت أن تتغير بعد مرور ساعة من اللعب عندما تسبب مويزيس كايسيدو في ركلة جزاء بسبب تدخل متأخر على جايدن بوغل. تقدم لوكاس نميشا وسدد الكرة في الاتجاه المعاكس لروبرت سانشيز ليمنح ليدز فرصة للعودة إلى المباراة بعد أن بدا أن الفريق قد خسر.

وبشكل مثير للدهشة، تعادل ليدز في الدقيقة 73. فشل تريفو تشالوبا في التعامل مع كرة عالية، بينما فشل مالو جوستو وجوش أشيمبونج وكايسيدو وسانشيز في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، مما سمح لنميشا بالوصول إلى الكرة وتمريرها إلى نوح أوكافور الذي سددها في المرمى الخالي.

تجمع تشيلسي بحثًا عن هدف الفوز، حيث أرسل بيدرو نيتو عرضية عميقة كادت أن تسقط في الزاوية العليا قبل أن يضرب جواريو هاتو الكرة برأسه لترتطم بالعارضة بواسطة البرتغالي جواو.

مع دخول المباراة دقيقتها 94، كان من المفترض أن يفوز تشيلسي. أرسل كايسيدو عرضية رائعة منخفضة عبر منطقة الست ياردات كانت تنتظر من يسددها، لكن بالمر أهدرها من مسافة قريبة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

