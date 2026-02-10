Goal.com
تقييم لاعبي تشيلسي في مباراة ليدز: البلوز يخفقون! سحر كول بالمر وجواو بيدرو يضيع بسبب كارثة دفاعية، وليام روزينيور يخسر النقاط أخيرًا

فشل تشيلسي في الفوز بمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة ليام روزينيور للمرة الأولى، بعد تعادله 2-2 مع ليدز يونايتد يوم الثلاثاء. كان البلوز الفريق الأفضل في معظم أوقات المباراة، بل وتقدم بهدفين في الشوط الثاني، لكن سلسلة من الأخطاء الدفاعية كلفته الفوز الذي كان سيزيد من آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تقدم تشيلسي في منتصف الشوط الأول، حيث مزق كول بالمر دفاع ليدز بتمريرة بسيطة بين مدافعين ثابتين إلى جواو بيدرو، الذي انطلق بسرعة وتجاوز الحارس كارل دارلو.

في بداية الشوط الثاني، حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد أن دفع جاكا بيول بيدرو إلى الأرض بطريقة مشابهة للركلة التي حصل عليها في مباراة ولفرهامبتون يوم السبت. بالطبع، لم يخطئ بالمر من على بعد 11 متر ليضاعف النتيجة.

لكن المباراة كادت أن تتغير بعد مرور ساعة من اللعب عندما تسبب مويزيس كايسيدو في ركلة جزاء بسبب تدخل متأخر على جايدن بوغل. تقدم لوكاس نميشا وسدد الكرة في الاتجاه المعاكس لروبرت سانشيز ليمنح ليدز فرصة للعودة إلى المباراة بعد أن بدا أن الفريق قد خسر.

وبشكل مثير للدهشة، تعادل ليدز في الدقيقة 73. فشل تريفو تشالوبا في التعامل مع كرة عالية، بينما فشل مالو جوستو وجوش أشيمبونج وكايسيدو وسانشيز في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، مما سمح لنميشا بالوصول إلى الكرة وتمريرها إلى نوح أوكافور الذي سددها في المرمى الخالي.

تجمع تشيلسي بحثًا عن هدف الفوز، حيث أرسل بيدرو نيتو عرضية عميقة كادت أن تسقط في الزاوية العليا قبل أن يضرب جواريو هاتو الكرة برأسه لترتطم بالعارضة بواسطة البرتغالي جواو.

مع دخول المباراة دقيقتها 94، كان من المفترض أن يفوز تشيلسي. أرسل كايسيدو عرضية رائعة منخفضة عبر منطقة الست ياردات كانت تنتظر من يسددها، لكن بالمر أهدرها من مسافة قريبة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي من ستامفورد بريدج...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    حارس المرمى والدفاع

    روبرت سانشيز (5/10):

    قدم أداءً جيدًا في التسديد، لكنه كان أحد اللاعبين الذين لم يظهروا بمستوى جيد عندما فشلوا في إبعاد الكرة التي أدت إلى هدف التعادل الذي سجله أوكافور.

    مالو غوستو (4/10):

    لم يتحكم هو الآخر في الموقف الفوضوي الذي سمح لليدز بتسجيل هدف التعادل من لا شيء.

    جوش أشيمبونج (4/10):

    قدم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا أداءً مثيرًا للإعجاب إلى حد كبير، لكنه أخطأ بشكل فادح في هدف أوكافور. تم استبداله بفوفانا بعد تلك الحادثة.

    تريفو تشالوبا (5/10):

    وبالمثل، لم يستطع القيام بالأمور الأساسية، مما سمح لليدز بالعودة إلى المباراة بعد أن كان متأخراً لأكثر من ساعة.

    مارك كوكوريلا (6/10):

    انطلق في المساحة التي فتحها بالمر وفرنانديز على الجانب الأيسر. تم استبداله في الشوط الأول.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    وسط الملعب

    أندري سانتوس (6/10):

    قدم مزيجًا رائعًا من الجهد والإبداع، واستعاد الكرة ولم يخشى أبدًا اختراق خطوط الدفاع. تم استبداله بديلاب بعد أن تعادل ليدز النتيجة 2-2.

    مويسيس كايسيدو (3/10):

    اللاعب الوحيد في تشيلسي الذي ساعد في تسجيل هدفي ليدز. أداء كابوسي.

    كول بالمر (7/10):

    منحه روزينيور حرية الحركة، حيث بدأ المباراة في مركز رقم 10 لكنه غالبًا ما ظهر على الجانب الأيسر، متبادلًا المراكز مع فرنانديز باستمرار. صنع هدف بيدرو الافتتاحي قبل أن يسجل ركلة جزاء أخرى. لكنه أضاع فرصة تسجيل هدف الفوز من مسافة بضعة ياردات فقط في الوقت المحتسب بدل الضائع، ولهذا السبب يجب خصم نقطة من تقييمه.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    هجوم

    إستيفاو (6/10):

    أظهر لمحات من إمكاناته الهائلة التي جعلت الجماهير المحلية تقف على أقدامها، لكنه افتقر إلى النتيجة النهائية. تم استبداله بنيتو.

    جواو بيدرو (8/10):

    كما كان الحال مع بالمر، استحق بيدرو المزيد من هذه المباراة لجهوده الرائعة في الهجوم. تراجع إلى الخلف للتواصل مع زملائه المهاجمين. سجل الهدف الأول وحصل على ركلة جزاء لفريق تشيلسي.

    إنزو فرنانديز (7/10):

    أبهر في دوره الهجومي المختلط بين لاعب وسط وجناح أيسر، حيث بنى علاقة قوية مع بالمر الذي كان في أفضل حالاته.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    البدلاء والمدير

    جوريل هاتو (6/10):

    حل محل كوكوريلا في بداية الشوط الثاني. لكنه ليس مسؤولاً عن انهيار دفاع تشيلسي.

    بيدرو نيتو (5/10):

    حل محل إستيفاو. لم يكن لديه نفس السحر في قدميه.

    ويسلي فوفانا (5/10):

    حل محل أشيمبونج.

    ليام ديلاب (5/10):

    دخل بديلاً لـ سانتوس في محاولة من تشيلسي لتحقيق الفوز.

    ليام روزينيور (6/10):

    لعب تشيلسي كرة قدم جميلة خلال جزء كبير من المباراة. لكن سذاجتهم كلفتهم الكثير. فقدوا نقطتين من موقف لا يمكن تفسيره.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

