تأخر تشيلسي في النتيجة بعد ثلاث دقائق. تجاوز ليون بيلي جوريل هاتو وأرسل عرضية بطيئة إلى داخل منطقة الجزاء، حيث تمكن أولي واتكينز من إبعاد ويسلي فوفانا وسمح لدوغلاس لويز بالتسلل أمام ريس جيمس لتسجيل الهدف.

لكن الضيوف تمكنوا في النهاية من معادلة النتيجة بعد مرور نصف ساعة. أرسل إنزو فرنانديز تمريرة إلى مالو غوستو على الجناح الأيمن، فمرر الفرنسي عرضية دقيقة إلى جواو بيدرو الذي سجلها في المرمى الخلفي.

قبل نهاية الشوط الأول، اعتقد أستون فيلا أنه عاد للتقدم. تقدم تشيلسي بعدد كبير من اللاعبين إلى الأمام، مما سمح لجايمس بتمرير كرة خاطئة سمحت للمضيفين بالانطلاق بسرعة، حيث سجل واتكينز الهدف بعد أن انطلق من الخلف. لكن تم اعتباره في وضع تسلل بفارق بضعة سنتيمترات بعد مراجعة VAR، ونجا البلوز من هدف مؤكد.

في الدقيقة الأخيرة من الدقائق الثماني الإضافية في نهاية الشوط الأول، تقدم تشيلسي للمرة الأولى. حافظ أليخاندرو غارناشو على الكرة في الجانب الأيسر قبل أن يمررها إلى فرنانديز، الذي مررها بدوره إلى بيدرو - الذي كان في وضع تسلل بفارق ضئيل، على عكس محاولة واتكينز السابقة - ليحرز الهدف من زاوية ضيقة.

بعد الاستراحة، أضاف كول بالمر الهدف الثالث لتشيلسي. أبعد إميليانو مارتينيز كرة جيمس داخل منطقة الجزاء، لكن رقم 10 في تشيلسي كان في المكان المناسب ليحطم الكرة المرتدة ويوسع تقدم الضيوف.

أكمل بيدرو هاتريكه في الدقيقة 64. استغل بالمر خط دفاع فيلا المرتفع بتمريرة رائعة إلى غارناشو، الذي مرر الكرة بغير أنانية إلى بيدرو ليضعها في الشباك الخالية. لحسن حظ فيلا، كان هذا آخر أهداف البلوز في تلك الليلة.

