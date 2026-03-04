Goal.com
مباشر
Chelsea Aston Villa GFXGOAL

ترجمه

تقييم لاعبي تشيلسي في مباراة أستون فيلا: جواو بيدرو لاعب مميز! بطل الهاتريك يعيد الأمل للبلوز في المراكز الخمسة الأولى، بينما يحصل ليام روزينيور على رد فعل مثالي

عزز تشيلسي آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الساحق 4-1 على أستون فيلا مساء الثلاثاء. كان البلوز قد خاض ثلاث مباريات دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أضعف بشكل كبير فرصه في إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، لكنه رد على العديد من المنتقدين بفوز رائع في ويست ميدلاندز.

تأخر تشيلسي في النتيجة بعد ثلاث دقائق. تجاوز ليون بيلي جوريل هاتو وأرسل عرضية بطيئة إلى داخل منطقة الجزاء، حيث تمكن أولي واتكينز من إبعاد ويسلي فوفانا وسمح لدوغلاس لويز بالتسلل أمام ريس جيمس لتسجيل الهدف.

لكن الضيوف تمكنوا في النهاية من معادلة النتيجة بعد مرور نصف ساعة. أرسل إنزو فرنانديز تمريرة إلى مالو غوستو على الجناح الأيمن، فمرر الفرنسي عرضية دقيقة إلى جواو بيدرو الذي سجلها في المرمى الخلفي.

قبل نهاية الشوط الأول، اعتقد أستون فيلا أنه عاد للتقدم. تقدم تشيلسي بعدد كبير من اللاعبين إلى الأمام، مما سمح لجايمس بتمرير كرة خاطئة سمحت للمضيفين بالانطلاق بسرعة، حيث سجل واتكينز الهدف بعد أن انطلق من الخلف. لكن تم اعتباره في وضع تسلل بفارق بضعة سنتيمترات بعد مراجعة VAR، ونجا البلوز من هدف مؤكد.

في الدقيقة الأخيرة من الدقائق الثماني الإضافية في نهاية الشوط الأول، تقدم تشيلسي للمرة الأولى. حافظ أليخاندرو غارناشو على الكرة في الجانب الأيسر قبل أن يمررها إلى فرنانديز، الذي مررها بدوره إلى بيدرو - الذي كان في وضع تسلل بفارق ضئيل، على عكس محاولة واتكينز السابقة - ليحرز الهدف من زاوية ضيقة.

بعد الاستراحة، أضاف كول بالمر الهدف الثالث لتشيلسي. أبعد إميليانو مارتينيز كرة جيمس داخل منطقة الجزاء، لكن رقم 10 في تشيلسي كان في المكان المناسب ليحطم الكرة المرتدة ويوسع تقدم الضيوف.

أكمل بيدرو هاتريكه في الدقيقة 64. استغل بالمر خط دفاع فيلا المرتفع بتمريرة رائعة إلى غارناشو، الذي مرر الكرة بغير أنانية إلى بيدرو ليضعها في الشباك الخالية. لحسن حظ فيلا، كان هذا آخر أهداف البلوز في تلك الليلة.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في فيلا بارك...

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    فيليب يورغنسن (6/10):

    مفاجأة في التشكيلة الأساسية مع جلوس روبرت سانشيز على مقاعد البدلاء. ربما كان بإمكانه أن يكون أفضل قليلاً في الهدف الأول الذي سجله لويز، لكنه قام بعد ذلك ببعض التصديات الرائعة.

    مالو غوستو (7/10):

    قدم تمريرة رائعة لبييدرو الذي سجل هدف التعادل الذي أشعل حماس تشيلسي في تلك الأمسية. كان يجب أن يضيف المزيد من التمريرات الحاسمة بالنظر إلى المساحة التي أتيحت له مع انفتاح المباراة. تم استبداله بلافيا.

    ويسلي فوفانا (5/10):

    عاد إلى التشكيلة الأساسية بعد قضاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة. كان سلبيًا للغاية، سواء في هدف فيلا الافتتاحي أو في بقية المباراة. تم استبداله بأدارابيويو.

    تريفو تشالوبا (6/10):

    كان عليه أن يكون في حالة تأهب ويصلح الكثير من الأخطاء التي ارتكبها فوفانا.

    جوريل هاتو (6/10):

    كان من المفترض أن يبذل جهدًا أكبر لإيقاف بيلي في هدف لويز، لكنه لم يواجه أي مشكلة من الجناح الجامايكي منذ تلك اللحظة فصاعدًا.

    • إعلان
  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    وسط الملعب

    ريس جيمس (6/10):

    لم يكن مقنعًا في معركة خط الوسط. لعب بعض التمريرات الخاطئة وكان أبطأ بمقدار ياردة في معظم المواجهات الثنائية. على الأقل، تحسن أداؤه مع تقدم المباراة.

    مويسيس كايسيدو (7/10):

    كان الأكثر هدوءًا في تشيلسي في المراحل الأولى بعد تأخرهم في النتيجة. كان هدوئه عاملاً حاسمًا في تحقيق التعادل.

    إنزو فرنانديز (9/10):

    قدم أحد أفضل أدائه مع تشيلسي، حيث استمر في فتح ثغرات في دفاع أستون فيلا بسلسلة من التمريرات الرائعة. قدم تمريرة ذكية لهدف بيدرو الثاني. استبدل بكوكيوريلا.

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    هجوم

    كول بالمر (8/10):

    لاعب بطيء. كان مترددًا للغاية في الشوط الأول، لكنه عاد كلاعب جديد بعد الاستراحة، وسجل هدفًا بنفسه ولعب دورًا رئيسيًا في الهدف الرابع. استبدل بدلاب.

    جواو بيدرو (10/10):

    أفضل مهاجم برازيلي؟ لاعب برايتون السابق يثبت ذلك بالتأكيد. ثلاثية رائعة من أهداف المهاجمين الحقيقيين. كان رائعًا طوال المباراة. استراح بدلاً من سانتوس.

    أليخاندرو غارناشو (8/10):

    شارك بدلاً من بيدرو نيتو الموقوف، وسيبذل الجناح البرتغالي قصارى جهده لاستعادة مكانه. كان غارناشو مصدر تهديد مستمر على الجانب الأيسر لتشيلسي وقاد في كثير من الأحيان هجمات الفريق المرتدة السريعة. سجل تمريرة حاسمة مستحقة ليمنح بيدرو ثلاثيته.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-CHELSEAAFP

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    روميو لافيا (6/10):

    دخل الملعب في وقت متأخر ليحل محل جوستو.

    مارك كوكوريلا (6/10):

    عاد من الإصابة ليحل محل فرنانديز.

    توسين أدارابيويو (6/10):

    حل محل فوفانا.

    ليام ديلاب (غير متاح):

    حل محل بالمر في وقت متأخر.

    أندري سانتوس (غير متاح):

    حل محل زميله البرازيلي بيدرو.

    ليام روزينيور (9/10):

    يا لها من طريقة رائعة لإنهاء سلسلة هزائم تشيلسي الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. نجح روزينيور في تنفيذ خطة اللعب بشكل مثالي، مستغلاً خط دفاع أستون فيلا المرتفع مراراً وتكراراً.

كأس الاتحاد الإنجليزي
ريكسهام crest
ريكسهام
WRE
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
الدوري الأوروبي
ليل crest
ليل
ليل
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
0