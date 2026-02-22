تقييم لاعبي برشلونة في مباراة ليفانتي: جواو كانسيلو يعود بالزمن إلى الوراء، وفرينكي دي يونج يسجل هدفاً نادراً، والبلاوغرانا يعودون إلى صدارة الدوري الإسباني

بدأ برشلونة المباراة بقوة، حيث سدد جول كوندي كرة عرضية من كانسيلو فوق العارضة، قبل أن يكسر برنال التعادل في الدقيقة الرابعة عندما تلقى تمريرة من إريك جارسيا على حافة منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية.

كاد ليفانتي أن يمنح برشلونة الهدف الثاني عندما فقدوا الكرة على حافة منطقة الجزاء، لكن ماتي رايان تصدى لتسديدة رافينها قبل أن يسدد روبرت ليفاندوفسكي الكرة المرتدة فوق العارضة مع وجود المرمى خالياً. لكن الضيوف حاولوا إحداث مشاكل بتمريرات طويلة، واضطر خوان غارسيا إلى الخروج بسرعة من مرماه لمنع جون أولاساغاستي من تسجيل هدف التعادل.

واصل كانسيلو إحداث مشاكل على الجانب الأيسر لبرشلونة، وبعد أن سدد كرة عرضية مرت فوق العارضة وتجاوزت جميع اللاعبين داخل منطقة الجزاء، أرسل كرة منخفضة إلى منطقة الجزاء سددها دي يونج في المرمى ليمنح البلوغرانا تقدمًا مريحًا.

واصل برشلونة سيطرته، لكن فيرمين كان المسؤول عن تأمين النقاط بضربة قوية من مسافة 25 ياردة سكنت الشباك بعد أن ارتطمت بالقائم، ليؤكد عودة برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد. قد يتساءل البديل عن سبب عدم تسجيله الهدف الثاني، بعد أن تصدى له رايان من مسافة قريبة بعد أن أبعد حارس مرمى ليفانتي رأسية رافينها.

GOAL تقيم لاعبي برشلونة في كامب نو...