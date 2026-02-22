Goal.com
تقييم لاعبي برشلونة في مباراة ليفانتي: جواو كانسيلو يعود بالزمن إلى الوراء، وفرينكي دي يونج يسجل هدفاً نادراً، والبلاوغرانا يعودون إلى صدارة الدوري الإسباني

عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات بفوزه 3-0 على ليفانتي يوم الأحد، مما أعاده إلى صدارة الدوري الإسباني، مستفيدًا من هزيمة ريال مدريد أمام أوساسونا قبل 24 ساعة. أهداف الشوط الأول من ثنائي خط الوسط مارك برنال وفرينكي دي يونج أعطت الأفضلية للمضيفين قبل أن يسجل فيرمين لوبيز هدفًا رائعًا في يوم كان فيه جواو كانسيلو نجم المباراة الحقيقي.

بدأ برشلونة المباراة بقوة، حيث سدد جول كوندي كرة عرضية من كانسيلو فوق العارضة، قبل أن يكسر برنال التعادل في الدقيقة الرابعة عندما تلقى تمريرة من إريك جارسيا على حافة منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية.

كاد ليفانتي أن يمنح برشلونة الهدف الثاني عندما فقدوا الكرة على حافة منطقة الجزاء، لكن ماتي رايان تصدى لتسديدة رافينها قبل أن يسدد روبرت ليفاندوفسكي الكرة المرتدة فوق العارضة مع وجود المرمى خالياً. لكن الضيوف حاولوا إحداث مشاكل بتمريرات طويلة، واضطر خوان غارسيا إلى الخروج بسرعة من مرماه لمنع جون أولاساغاستي من تسجيل هدف التعادل.

واصل كانسيلو إحداث مشاكل على الجانب الأيسر لبرشلونة، وبعد أن سدد كرة عرضية مرت فوق العارضة وتجاوزت جميع اللاعبين داخل منطقة الجزاء، أرسل كرة منخفضة إلى منطقة الجزاء سددها دي يونج في المرمى ليمنح البلوغرانا تقدمًا مريحًا.

واصل برشلونة سيطرته، لكن فيرمين كان المسؤول عن تأمين النقاط بضربة قوية من مسافة 25 ياردة سكنت الشباك بعد أن ارتطمت بالقائم، ليؤكد عودة برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد. قد يتساءل البديل عن سبب عدم تسجيله الهدف الثاني، بعد أن تصدى له رايان من مسافة قريبة بعد أن أبعد حارس مرمى ليفانتي رأسية رافينها.

GOAL تقيم لاعبي برشلونة في كامب نو...

    حارس المرمى والدفاع

    جوان جارسيا (7/10):

    لم يكن لديه الكثير ليفعله، لكنه كان في حالة تأهب لمنع أولاساغاستي من تسجيل هدف التعادل.

    جول كوندي (6/10):

    أضاع فرصة جيدة في بداية المباراة، لكنه واصل التقدم إلى الأمام وتعاون بشكل جيد مع يامال. أرسل عدة تمريرات عرضية صعبة اضطر رايان للتعامل معها.

    إريك غارسيا (7/10):

    أظهر رباطة جأش جيدة في تمرير الكرة لبرنال ليسجل الهدف، ثم نظم دفاع برشلونة بشكل جيد بعد ذلك.

    جيرارد مارتين (5/10):

    لم يبدُ مرتاحًا في لعب دور المدافع المركزي. تعرض لعدة مواقف صعبة وحصل على بطاقة صفراء ستؤدي إلى إيقافه.

    جواو كانسيلو (9/10):

    ممتاز. أظهر براعته عندما أعد فرصة لكوندي قبل أن يساهم في هدف برنال. تسبب في الكثير من المشاكل على الجانب الأيسر، وسدد كرة عرضية قوية ارتطمت بالقائم، وساهم في هدف دي يونج. هذا بالضبط ما أراده برشلونة عندما تعاقد معه في يناير.

    وسط الملعب

    فرينكي دي يونج (8/10):

    توج أداءه الرائع في خط الوسط بانطلاقة رائعة في وقت متأخر من المباراة إلى داخل منطقة الجزاء ليتلقى تمريرة كانسيلو ويحرز أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

    مارك برنال (7/10):

    افتتح التسجيل بتسديدة من مسافة قريبة وقدم أداءً قوياً وهادئاً في خط الوسط. حصل على بطاقة صفراء قبل خروجه في منتصف الشوط الثاني.

    داني أولمو (5/10):

    حافظ على استمرار برشلونة في المباراة لكنه لم يتمكن من تقديم أي جودة حقيقية في الثلث الأخير من الملعب.

    هجوم

    لامين يامال (6/10):

    تلاعب بدفاع ليفانتي في بعض الأحيان، لكن لمرة واحدة لم تكن تمريراته أو تسديداته في المستوى المطلوب.

    روبرت ليفاندوفسكي (4/10):

    يبدو أنه فقد كل ثقته أمام المرمى. أضاع فرصة رائعة لتسجيل الهدف الثاني، وكانت محاولاته الأخرى ضعيفة. شعر بخيبة أمل عند استبداله في الشوط الثاني.

    رافينها (7/10):

    تسبب في الكثير من المشاكل بينما استغل انطلاقات كانسيلو لخلق مساحات. حرمه رايان من التسجيل في الشوطين.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    فيران توريس (5/10):

    حل محل ليفاندوفسكي لكنه سدد فرصته الوحيدة برأسه مباشرة إلى رايان.

    بيدري (6/10):

    أسعد جماهير الفريق بعودته من الإصابة وقام ببعض التمريرات الرائعة في وسط الملعب.

    فيرمين لوبيز (7/10):

    كان محبطًا لعدم إشراكه في المباراة، لكنه رد بشكل مثالي بتسجيل هدف رائع من مسافة بعيدة. سيتساءل كيف لم يسجل هدفًا ثانيًا عندما تصدى له رايان من مسافة قريبة.

    رونالد أراوخو (غير متاح):

    شارك في الدقائق الثلاث الأخيرة.

    رووني باردجي (غير متاح):

    أعطى يامال الراحة في الدقائق الأخيرة.

    هانسي فليك (7/10):

    الهزيمة على الفريق الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري ليست بالأمر الجدير بالذكر، لكنه رفع معنويات فريقه بعد هزيمتين متتاليتين وأنجز المهمة.

