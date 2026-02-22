Goal.com
مباشر
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

ترجمه

تقييم لاعبي إنتر ميامي في مباراة LAFC: ليونيل ميسي هادئ مع انطلاق الدفاع عن اللقب ببداية متواضعة

لم يتمكن ليونيل ميسي من إحداث تأثير، وكان أداء إنتر ميامي دفاعياً ضعيفاً، حيث خسروا المباراة الأولى من الموسم أمام لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 3-0. لم يدخل فريق هيرونز المباراة أبداً، وتلقى ثلاث هجمات مرتدة قاتلة من الفريق المضيف، الذي أظهر أنه قد يكون منافساً قوياً على لقب كأس MLS هذا العام.

كافح ميامي من أجل إيجاد موطئ قدم له في الشوط الأول. نادراً ما شارك ميسي في اللعب، واكتفى بلمسات قليلة هنا وهناك. تقدم لوس أنجلوس إف سي في الدقيقة 38، بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة رائعة من الشاب ديفيد مارتينيز. حظي هيرونز ببعض الفرص في نهاية الشوط، حيث سدد ميسي كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بفارق ضئيل عن المرمى.

زاد الفريق من وتيرة اللعب في الشوط الثاني. بدأ ميسي في الحصول على الكرة بشكل أكبر. أضاف دخول تاديو أليندي المزيد من الجودة. لكن لم تكن هناك فرصة واضحة للتسجيل. في المقابل، كان LAFC قاتلاً. سجل بوانغا الهدف الثاني، حيث انطلق خلف الدفاع، وتجاوز داين سانت كلير، وسدد الكرة بقدمه اليمنى في الشباك الخالية في الدقيقة 73. كما صنع الهدف الثالث، حيث تجاوز لاعباً قبل أن يمرر كرة دقيقة إلى ناثان أورداز في الدقيقة 91.

كانت هذه مباراة سيئة لميامي. ربما سيطروا على الكرة أكثر، لكنهم لم يستغلوها. في المقابل، كان LAFC حادًا وفعالًا. من المؤكد أن هيرونز سيجدون طريقة أخرى. لكن هذه كانت بداية سيئة للدفاع عن اللقب - وضربة قوية من منافس واضح في كأس MLS.

GOAL تقيم لاعبي إنتر ميامي من LA Coliseum...

  • Ian Fray Inter Miami 2026Getty

    حارس المرمى والدفاع

    داين سانت كلير (4/10):

    قام ببعض التصديات الجيدة في بداية المباراة. لم يستطع فعل أي شيء حيال هدف مارتينيز. بدا سخيفًا أمام بوانغا في الهدف الثاني، حيث خرج مبكرًا جدًا من مرماه.

    إيان فراي (5/10):

    قدم أداءً سيئًا في الشوط الأول أمام بوانغا المتجول قبل أن يتم استبداله في الاستراحة.

    ماكسي فالكون (5/10):

    حصل على بطاقة صفراء سخيفة في الشوط الأول وكان كعادته فوضوياً - لم يكن له تأثير كبير.

    ميكايل (5/10):

    لم يكن أفضل ظهور له. فقد خط الدفاع مرة أو مرتين وفشل في بعض التدخلات.

    نوح ألين (6/10):

    الأفضل بين لاعبي الدفاع الأربعة. تعامل جيدًا مع مارتينيز - باستثناء خطأ بسيط في الهدف.

    • إعلان
  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    وسط الملعب

    رودريغو دي باول (6/10):

    أداء متفاوت في خط الوسط. مر ببعض اللحظات السيئة حيث تم تجاوزه عدة مرات، لكنه كان فعالاً في الثلث الأخير من الملعب.

    يانيك برايت (7/10):

    فاز في تدخلاته وحافظ على حركة الكرة. كان ثاني أفضللاعب في ميامي في تلك الليلة.

    ليونيل ميسي (7/10):

    قام ببعض التمريرات الجريئة، ووجد كل أنواع الزوايا، وسدد كرات قريبة من المرمى. افتقر إلى التناغم مع خط الهجوم.

  • Mateo Silvetti Inter MiamiGetty

    هجوم

    ماتيو سيلفيتي (5/10):

    أكمل 12 تمريرة خلال المباراة، ولم يكن هناك تواصل كبير مع خط الهجوم.

    جيرمان بيرتيرامي (4/10):

    أداء سيئ للغاية في أول مباراة له. أضاع فرصته الوحيدة بتسديدة برأسه.

    تيلاسكو سيغوفيا (5/10):

    بذل جهدًا كبيرًا في الجري وكان كثيرًا على الكرة، لكنه لم يستغلها بشكل جيد.

  • Javier Mascherano Inter Miami 2025Getty

    البدلاء والمدير

    فاكوندو مورا (5/10):

    بدا أنه لا يتماشى مع وتيرة المباراة، ولم يغطي بوانغا بشكل جيد.

    تاديو أليندي (5/10):

    أظهر لمسات جميلة هنا وهناك، وسدد كرة جيدة تم صدها.

    لويس سواريز (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير.

    خافيير ماسكيرانو (4/10):

    لم يحصل على أداء جيد من فريقه في الشوط الأول. لم يكن أفضل بكثير في الشوط الثاني. بداية سيئة للموسم.

دوري أبطال الكونكاكاف
لوس أنجلوس إف سي crest
لوس أنجلوس إف سي
لوس أنجلوس
ريال إيسبانيا crest
ريال إيسبانيا
RES
الدوري الأمريكي
أورلاندو سيتي crest
أورلاندو سيتي
أورلاندو سيتي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
0