تقييم لاعبي إنتر ميامي في مباراة أورلاندو سيتي: ليونيل ميسي وتيلاسكو سيغوفيا يقودان انفجار أربعة أهداف في الشوط الثاني ليحققوا الفوز بعد تأخرهم في النتيجة

مع ظهورهم إلى الحائط، رد حاملو لقب كأس MLS بشكل كبير.

كانت ليلة الأحد في أورلاندو بمثابة تحول كامل لفريق إنتر ميامي. كان الشوط الأول ضعيفًا وهشًا، مما يذكرنا بخسارتهم 3-0 في افتتاح الموسم أمام لوس أنجلوس إف سي. أما الشوط الثاني فكان مثيرًا، حيث قاد ليونيل ميسي هجمة قوية حولت تأخر الفريق 2-0 إلى فوز 4-2.

عادل ميسي النتيجة 2-2 بضربة من مسافة بعيدة بعد أن وجد مساحة خالية. ساعد سيغوفيا في هذين الهدفين قبل أن يسجل هو نفسه هدف التقدم في الدقيقة 85. بعد لحظات، طُرد لاعب وسط أورلاندو سيتي كولين جوسكي، وسجل ميسي الركلة الحرة التي تلت ذلك، ليقضي فعليًا على فريق أورلاندو سيتي الذي لم يدرك ما الذي أصابه.

لم يكن أداء إنتر ميامي مثالياً. لا تزال الدفاعات مصدر قلق، خاصة بعد الشوط الأول المتقلقل. عانى كل من داين سانت كلير وجيرمان بيرتيرام، اللاعبان الكبيران اللذان تم التعاقد معهما في فترة الانتقالات، من صعوبات. على الرغم من قوة نجومه، يبدو ميامي معيباً. 

ولكن، كما كان الحال في الموسم الماضي، لا تهم هذه النقاط الضعيفة لأن النقاط القوية عالية جدًا. ربما لم تكن هذه المباراة مثالية لإنتر ميامي، ولكنها كانت عرضًا مثاليًا لما يمكن أن يفعله إنتر ميامي، حيث انتقل من ضعيف إلى لا يمكن إيقافه في غمضة عين ليحصل على ثلاث نقاط كان في أمس الحاجة إليها.

تقييم GOAL للاعبي إنتر ميامي من ملعب إنتر آند كو...

  حارس المرمى والدفاع

    حارس المرمى والدفاع

    داين سانت كلير (4/10):

    تصدى لهدف أورلاندو الأول وربما كان عليه أن يمنعه. كان بإمكانه أن يؤدي بشكل أفضل في الهدف الثاني أيضًا. لم يكن هذا هو البداية التي كان يتمنى لها مع ناديه الجديد، على الرغم من أنه تحسن مع تقدم المباراة.

    نوح ألين (4/10):

    كافح من أجل اللحاق بالسرعة طوال الشوط الأول. تم استبداله في بداية الشوط الثاني عندما غير إنتر ميامي تكتيكاته.

    ميكايل (5/10):

    لم يبدو متناسقًا مع بقية الدفاع، خاصة ألين، طوال الشوط الأول. كان أفضل بعد تغيير التشكيلة.

    ماكسي فالكون (5/10):

    كان بإمكانه أن يتفاعل بشكل أسرع مع الهدف الثاني لأورلاندو. لم يكن قويًا دفاعيًا خلال الـ 45 دقيقة الأولى، ولكنه، مثل ميكايل، تحسن كثيرًا في الشوط الثاني.

    فاكوندو مورا (6/10):

    كانت هناك لحظات حصل فيها على مواقع هجومية جيدة، لكنه لم يشكل أي تهديد حقيقي.

    وسط الملعب
  هجوم

    وسط الملعب

    رودريغو دي باول (5/10):

    تسجيله سيئ ودفاعه سيئ في الهدف الأول. كان محبطًا في كثير من الأحيان، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث دفعت ميسي إلى مطالبته بالهدوء قليلاً.

    يانيك برايت (6/10):

    مر بلحظة مخيفة عندما أخطأ في تقدير الكرة في الهواء، لكنه كان جيدًا في بقية المباراة.

    تيلاسكو سيغوفيا (9/10):

    ساعد في تسجيل أول هدفين لميامي، وعلى الرغم من أن الهدافين قاموا بمعظم العمل، إلا أنه لعب دوره بالتأكيد. لم يخطئ في إنهاء الهجمة بنفسه، حيث مرر الكرة مباشرة إلى شباك المرمى لينهي المباراة بشكل فعال.

    تاديو أليندي (7/10):

    كلما مرر له ميسي الكرة، كان قادراً على خلق خطورة. قام بعمل حيوي على الجانب الأيمن، على الرغم من أن هدافي الفريق طغوا عليه.

  اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    هجوم

    ليونيل ميسي (9/10):

    عندما تحتاج ميامي إلى لحظة سحرية، من غيره سيوفرها؟ لم يحتج سوى نصف ياردة من المساحة ليحرز هدفه الأول، ثم سجل هدفه الثاني من ركلة حرة. على الرغم من روعة هذه اللمسات النهائية، لم يكن من المفاجئ لأحد أنه هو من قدمها.

    جيرمان بيرتيرامي (5/10):

    غاب تمامًا عن كل ما كان يفعله ميامي تقريبًا. من الواضح أنه لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت للتكيف مع بيئته الجديدة لأنه كان منفصلاً عن الهجوم مرة أخرى.

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    ماتيو سيلفيتي (7/10):

    تحدث عن التأثير الفوري. سجل هدفًا بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله الملعب ليقود ميامي إلى التعادل. لا يمكن إنكار مدى تحسن أداء الفريق بعد دخول سيلفيتي المباراة.

    غونزالو لوجان (غير متاح):

    دخل المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الفريق نحو النهاية.

    خافيير ماسكيرانو (7/10):

    أخطأ في كل شيء في الشوط الأول، لكنه أصاب في كل شيء في الشوط الثاني. الفضل يعود إليه في إجراء التعديلات اللازمة لإعادة فريقه إلى المباراة.

