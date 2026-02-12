بعد أن شاهدنا فوز مانشستر سيتي بشكل مقنع على فولهام قبل 24 ساعة، توجهت الأنظار إلى أرسنال لمعرفة كيف سيكون رد فعلهم أمام فريق برينتفورد الذي كان في حالة جيدة في الأسابيع الأخيرة. وبدا الفريق متوتراً خلال الشوط الأول السيئ للغاية، حيث فشل الزوار في تسديد أي كرة على المرمى.

أدى دخول مارتن أوديجارد بدلاً من إيبيريشي إيزي المخيب للآمال في الشوط الأول إلى تحسن في الأداء بعد الاستراحة، مما أدى إلى تحقيق تقدم، حيث ارتقى مادويكي بشكل رائع في العمود الخلفي ليحول عرضية بييرو هينكابي إلى هدف.

لكن برينتفورد رد بشكل جيد للغاية وتعادل برأسية كين لويس-بوتر، وكان بإمكانه الفوز بالمباراة في الدقائق الأخيرة، حيث كاد إيغور تياجو أن يسجل مرتين، على الرغم من أن غابرييل مارتينيلي أضاع فرصة رائعة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحصل أرسنال على النقاط الثلاث.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال في ملعب Gtech Community Stadium...