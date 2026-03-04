تقييم لاعبي أرسنال في مباراة برايتون: فوز الأبطال؟! غابرييل العملاق يتألق وبوكايو ساكا يسجل هدفاً يمنح الغانرز فارقاً بسبع نقاط

بعد تحقيق انتصارات متتالية في ديربي لندن، كان من المتوقع أن تكون هذه المباراة مهمة للغاية بالنسبة لأرسنال، الذي كان يسعى على الأقل للحفاظ على تفوقه على مانشستر سيتي قبل مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع. وبعد تجاوز موقف خطير في بداية المباراة، عندما اضطر غابرييل إلى إبعاد الكرة عن خط مرماه بعد تصدي سيئ من ديفيد رايا، تقدم أرسنال بهدف ساكا.

في مشاركته رقم 300 مع نادي طفولته، قطع قائد أرسنال البديل في تلك الليلة من الجهة اليمنى بعد تمريرة من جوريان تيمبر وسدد كرة ارتطمت بكارلوس باليبا وخدعت بارت فيربروغن حارس مرمى برايتون.

كافح أرسنال للبناء على هذا الهدف الافتتاحي، حيث تسبب برايتون في الكثير من المشاكل له في الشوط الأول، لكن الضيوف نجوا من بعض اللحظات العصيبة ليحافظوا على صدارة الترتيب بفضل بطولة نوتنغهام فورست في مانشستر.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال في ملعب أميكس...