تقييم لاعبات مانشستر يونايتد في مباراة لندن سيتي ليونيسز: ميلي تيرنر تسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، وجيس بارك تسجل هدفاً رائعاً، ليحقق الشياطين الحمر فوزهم السابع على التوالي

انطلقت لاعبات لندن سيتي ليونيس بقوة، وسجلت باريس الهدف الأول بعد خمس دقائق فقط، حيث اندفعت أمام جايد ريفيير لتسدد الكرة برأسها في الشباك بعد تمريرة رائعة من فريا جودفري. أذهلت الزائرات جماهير الفريق المضيف بهدفهن المبكر، وواجه يونايتد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة في الدقائق الأولى.

تسببت باريس في فوضى في الهجوم، حيث استولت على الكرة من ريفيير في الثلث الأخير من ملعبها في فرصة لم تسفر عن شيء، قبل أن تتفوق على مايا لو تيسييه وتمرر الكرة إلى جانا فرنانديز التي سددت الكرة فوق العارضة. حصلت جودفري على فرصة من الجانب المقابل، لكنها قطعت الكرة إلى الداخل وسددت الكرة بعيدًا عن الزاوية العليا.

في الدقيقة 30، وعلى عكس مجريات اللعب، تعادل يونايتد بفضل لحظة من البراعة الخالصة من بارك. بعد أن استلمت تمريرة دقيقة من تيرنر، كان الباقي من عمل اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا، التي اخترقت من اليسار، وتوغل في قلب خط الوسط لتسدد بقوة في الزاوية البعيدة من حافة منطقة الجزاء.

تعادل يونايتد، لكن القلق ظل قائماً في الطرف الآخر، حيث اضطرت لو تيسييه إلى التدخل في اللحظة الأخيرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن تمرر الحارسة فالون توليس-جويس الكرة مباشرة إلى باريس في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، لتنقذ بفضلها محاولة ضعيفة من مهاجمة إنجلترا.

أبعدت لو تيسييه الكرة من على خط المرمى في بداية الشوط الثاني، لكن يونايتد سيطر على المباراة واستحوذ على الكرة في معظم الدقائق الثلاثين الأخيرة. لكن الفرص الواضحة كانت قليلة، وبدا أن الزوار سيغادرون بنقطة واحدة. لكن تيرنر كان لها رأي آخر في أول ظهور لها منذ سبتمبر، حيث سددت رأسية من ركلة حرة لو تيسييه لتسعد جماهير الفريق المضيف.

بدا مانشستر يونايتد في وضع جيد للاحتفاظ بالنقاط الثلاث حتى اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سددت إيزوبيل جودوين رأسية مرت بفارق بوصات قليلة عن القائم. لم يكن أداء مانشستر يونايتد في أفضل حالاته، لكنه يواصل سلسلة انتصاراته المذهلة ويحافظ على آماله الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات بفضل هذا الفوز.

