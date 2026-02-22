Goal.com
مباشر
Phallon Tullis-Joyce Man Utd HICGetty Images
Tom Maston

ترجمه

تقييم لاعبات مانشستر يونايتد في مباراة تشيلسي: بطولة فالون توليس-جويس لم تكن كافية لإنقاذ مسيرة الشياطين الحمر في نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي

انتهت مساعي مانشستر يونايتد للوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات للمرة الرابعة على التوالي يوم الأحد، بعد هزيمته 2-1 أمام تشيلسي في الوقت الإضافي من مباراة الدور الخامس. قدمت فالون توليس-جويس أداءً بطولياً في مرمى الشياطين الحمر، لكنها لم تستطع صد تسديدات سام كير وناومي جيرما، في حين لم يتمكن هدف التعادل الذي سجلته سيمي أوجو من تحقيق انتصار لفريق مارك سكينر بعد تأخره في النتيجة.

كلا الفريقين حظيا بفرص لافتتاح التسجيل في الشوط الأول، حيث تصدى توليس-جويس لتسديدات أليسا طومسون وإيرين كوثبرت ولورين جيمس - الأخيرتين بفضل تصديات رائعة - بينما أجبرت جيس بارك هانا هامبتون على التصدي لتسديدة قوية في الطرف الآخر قبل أن تضيع فرصة جيدة بتسديدة فوق العارضة.

سيطر تشيلسي على معظم مجريات الشوط الأول، لكن مانشستر يونايتد نجح في العودة إلى المباراة بعد الاستراحة، وبعد أن أبعدت فيرل بورمان رأسية ميلفين مالارد من على خط المرمى، سددت بارك كرة قوية من مسافة 25 ياردة ارتطمت بالقائم.

ومع ذلك، كان فريق سونيا بومباستور هو الذي تقدم في النهاية عندما سددت كير، التي دخلت بديلة، كرة مرتدة في الزاوية السفلية. لكن يونايتد لم يتأخر سوى لثلاث دقائق، حيث سددت أوجو، التي دخلت بديلة هي الأخرى، الكرة في المرمى بعد تبادل الكرة داخل منطقة تشيلسي لضمان الوقت الإضافي.

استعاد الفريق المضيف بعض السيطرة وتقدم عندما كانت جيرما الأسرع في الاستجابة بعد أن أبعدت زميلتها في المنتخب الأمريكي توليس-جويس رأسية بورمان إلى القائم. ضغط مانشستر يونايتد من أجل التعادل الثاني، لكنه لم يتمكن من صنع أي فرص واضحة للحفاظ على آماله في العودة إلى ويمبلي.

GOAL تقيم لاعبات مانشستر يونايتد في كينغسميدو...

  • Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    فالون توليس-جويس (8/10):

    تصدت ببراعة لتسديدة طومسون، ثم قامت بصدتين رائعتين لتمنع كوثبرت وجيمس من التسجيل في الشوط الأول. واجهت بعض المشاكل في التسديد، لكنها لم تكن قادرة على التصدي لأي من الهدفين، وكانت محظوظة بشكل خاص في الهدف الثاني بعد تصديها الرائع لرأسية بورمان.

    هانا لوندكفيست (5/10):

    واجهت صعوبات في مواجهة طومسون ثم بالتيمور. لم تتمكن من إظهار قدراتها الهجومية بسبب هيمنة الفريق المضيف.

    مايا لو تيسييه (8/10):

    بدت دائماً في المكان المناسب للتعامل مع الكرات في منطقة الجزاء، بينما أظهرت رباطة جأش ممتازة عند الاستحواذ على الكرة. تسببت التسديدات الثابتة في مشاكل أيضاً، لا سيما في التمريرات التي أدت إلى هدف التعادل الذي سجلته أوجو.

    ميلي تورنر (7/10):

    كانت صلبة إلى جانب قائدة فريقها. قامت بالتدخلات الدفاعية بشكل جيد في بعض الأحيان، بينما فازت بنصيبها العادل من الكرات الرأسية.

    دومينيك يانسن (6/10):

    تفاجأت أحيانًا بالركض خلفها لكنها تعافت جيدًا، على الرغم من حصولها على بطاقة صفراء. كانت في المكان المناسب لإبعاد الكرة عن خط المرمى في الشوط الأول.

    • إعلان
  • Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    وسط الملعب

    جوليا زيجيوتي أولمي (5/10):

    بدأت المباراة بشكل جيد حيث حملت الكرة إلى الأمام بشكل جيد، لكنها بدت محبطة قبل أن تخرج في الشوط الثاني.

    هيناتا ميازاوا (5/10):

    أظهرت بعض اللمسات الجيدة في البداية، لكن قلة استحواذ يونايتد على الكرة أدى إلى تلاشي تأثيرها سريعًا.

    ليزا نالسوند (4/10):

    وجدت بعض المساحات الجيدة، لكن تمريراتها لم تكن على المستوى المطلوب. انتهى بها الأمر بالتراجع إلى الخلف للمساعدة في الدفاع.

  • Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    هجوم

    جيس بارك (6/10):

    بدت الأكثر قدرة على صنع الفارق في هجوم يونايتد. كان عليها أن تبذل جهدًا أكبر عندما سددت الكرة فوق المرمى في الشوط الأول، لكنها كانت غير محظوظة عندما ارتطمت تسديدتها البعيدة بالعارضة بعد الاستراحة.

    إلين وانغرهيم (3/10):

    كانت وحيدة في الهجوم طوال فترة كبيرة من المباراة، لكنها لم تستطع الاستحواذ على الكرة عندما وصلت إليها. تم استبدالها قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

    ميلفين مالارد (5/10):

    شكلت تهديدًا على الجانب الأيسر، لكن تمريراتها النهائية أو تسديداتها كانت غالبًا غير دقيقة، لا سيما عندما سددت الكرة فوق المرمى في منتصف الشوط الثاني.

  • البدلاء والمدير

    إليزابيث تيرلاند (5/10):

    كان حضورها في الهجوم أقوى من وانغرهيم، لكنها لم تتمكن من تسجيل أي أهداف.

    سيمي أوجو (7/10):

    أبدت أداءً جيدًا في تسجيل هدف التعادل وساهمت في تحسين أداء خط الوسط.

    غابي جورج (6/10):

    دخلت الملعب في الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

    ليا شولر (5/10):

    لم تمنح سوى آخر 15 دقيقة من الوقت الإضافي لتحاول إحداث تأثير.

    ليلا دروري (غير متاح):

    دخلت في الدقائق العشر الأخيرة.

    مارك سكينر (6/10):

    ربما كان بإمكانه إجراء التبديلات في وقت أبكر قليلاً، ولكن بالنظر إلى قلة الراحة التي حظي بها فريقه، فقد أدى الفريق أداءً جيداً على الرغم من النتيجة النهائية.

0