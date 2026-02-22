تقييم لاعبات مانشستر يونايتد في مباراة تشيلسي: بطولة فالون توليس-جويس لم تكن كافية لإنقاذ مسيرة الشياطين الحمر في نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي

كلا الفريقين حظيا بفرص لافتتاح التسجيل في الشوط الأول، حيث تصدى توليس-جويس لتسديدات أليسا طومسون وإيرين كوثبرت ولورين جيمس - الأخيرتين بفضل تصديات رائعة - بينما أجبرت جيس بارك هانا هامبتون على التصدي لتسديدة قوية في الطرف الآخر قبل أن تضيع فرصة جيدة بتسديدة فوق العارضة.

سيطر تشيلسي على معظم مجريات الشوط الأول، لكن مانشستر يونايتد نجح في العودة إلى المباراة بعد الاستراحة، وبعد أن أبعدت فيرل بورمان رأسية ميلفين مالارد من على خط المرمى، سددت بارك كرة قوية من مسافة 25 ياردة ارتطمت بالقائم.

ومع ذلك، كان فريق سونيا بومباستور هو الذي تقدم في النهاية عندما سددت كير، التي دخلت بديلة، كرة مرتدة في الزاوية السفلية. لكن يونايتد لم يتأخر سوى لثلاث دقائق، حيث سددت أوجو، التي دخلت بديلة هي الأخرى، الكرة في المرمى بعد تبادل الكرة داخل منطقة تشيلسي لضمان الوقت الإضافي.

استعاد الفريق المضيف بعض السيطرة وتقدم عندما كانت جيرما الأسرع في الاستجابة بعد أن أبعدت زميلتها في المنتخب الأمريكي توليس-جويس رأسية بورمان إلى القائم. ضغط مانشستر يونايتد من أجل التعادل الثاني، لكنه لم يتمكن من صنع أي فرص واضحة للحفاظ على آماله في العودة إلى ويمبلي.

GOAL تقيم لاعبات مانشستر يونايتد في كينغسميدو...