تقييم لاعبات مانشستر يونايتد في مباراة أتلتيكو مدريد: مايا لو تيسييه تتألق في فوز الشياطين الحمر الذي يضعهم على بعد خطوة واحدة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اتخذ مانشستر يونايتد خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه يوم الخميس، بفضل أهداف إليزابيث تيرلاند وميلفين مالارد وجوليا زيجيوتي أولمي التي قادت الفريق إلى الفوز 3-0 على أتلتيكو مدريد في إسبانيا. في أول مشاركة له في المسابقة، أصبح الشياطين الحمر على وشك بلوغ دور الثمانية، حيث سيواجه بايرن ميونيخ في الدور التالي.

استغرق الزوار أقل من ثلاث دقائق لافتتاح التسجيل، حيث أهدت لاعبة وسط مانشستر يونايتد السابقة فيلدي بو ريسا الكرة لفريقها السابق في أعلى الملعب، مما سهل على مالارد تمرير الكرة إلى تيرلاند لكسر التعادل. اعتقدت النرويجية أنها سجلت الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط، عندما قامت إلين وانغرهيم بضربة رأس ذكية لتسددها في المرمى، لكن تيرلاند كانت في وضع تسلل.

بدا أن ذلك كان بمثابة جرس إنذار لأتلتيكو، الذي دخل المباراة بشكل أفضل بعد ذلك، وإن لم يخلق أي فرص كبيرة. أكبر خوف لمانشستر يونايتد كان في الواقع عندما تسبب الملعب المبلل بالمطر في ارتداد خادع للكرة، مما أدى إلى خروج دومينيك يانسن ووضع أمايور ساريجي في الخلف، لكن آنا ساندبرغ تمكنت من التصدي للكرة بشكل جيد. كانت معظم محاولات الفريق المضيف في الشوط الأول مجرد محاولات تخمينية في أحسن الأحوال، ولذلك عندما سجلت مالارد الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بضربة ملتفة رائعة، بدا أن المباراة قد انتهت تقريبًا.

استمر هذا الشعور في الشوط الثاني، حيث اختبرت جايد ريفيير لولا غالاردو بتسديدة قوية، وكادت جيس بارك أن تسجل في الزاوية السفلية من حافة منطقة الجزاء. كان ذلك حتى استعاد أتلتيك قوته في الدقائق الأخيرة. أجبرت بو ريسا فالون توليس-جويس على التصدي لكرة حرة رائعة، واقتحمت سين جينسن المنطقة واختارت بشكل غير مفهوم التمرير بدلاً من التسديد، مما سمح لمايا لو تيسييه بالتدخل ببراعة، ثم انقضت جينسن على تمريرة سيئة من توليس-جويس وأرسلت كرة نصف طائرة فوق العارضة.

لكن يونايتد حافظ على تقدمه بهدفين وأضاف هدفًا ثالثًا عكس مجريات اللعب عندما أنهت زيجيوتي هجمة جماعية رائعة في الدقائق الأخيرة، مما يعني أن أتلتيكو يحتاج إلى معجزة ليتفوق عليه في ربع النهائي الأسبوع المقبل.

GOAL تقيم لاعبات يونايتد من مركز ألكالا دي هيناريس الرياضي...

  • Club Atletico de Madrid v Manchester United Women - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    فالون توليس-جويس (6/10):

    مرت ببعض اللحظات الحرجة في توزيعها للكرة، لكنها عوضت ذلك بإنقاذها لركلة حرة من بو ريسا على العارضة بشكل خاص.

    جايد ريفيير (7/10):

    أظهرت قدراتها الهجومية الرائعة خلال الساعة الأولى، ثم انكبت على الدفاع عندما زاد أتلتيك الضغط على مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة.

    مايا لو تيسييه (8/10):

    كانت صخرة صلبة في الدفاع طوال المباراة، حيث قامت ببعض التصديات الهائلة وفازت بالعديد من المواجهات. كما كانت تمريراتها ممتازة.

    دومينيك يانسن (7/10):

    قدمت أداءً قويًا مع الكثير من العمل الدفاعي الجيد للحفاظ على شباكها نظيفة.

    آنا ساندبرغ (6/10):

    أداء قوي وإن لم يكن مذهلاً قبل أن تخرج متأثرة بإصابة في الركبة في نهاية الشوط الأول لم تستطع التغلب عليها.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26 Getty Images

    وسط الملعب

    جوليا زيجيوتي أولمي (7/10):

    كانت أحيانًا غير دقيقة في الاستحواذ على الكرة، لكنها قامت بعمل جيد بعيدًا عن الكرة وسجلت هدفًا رائعًا لتختتم الفوز.

    هيناتا ميازاوا (6/10):

    كانت أقل نشاطًا من المعتاد ولم تتمكن من فرض سيطرتها على اللعب كما تفعل عادةً، لكنها بذلت جهدًا كبيرًا وتدخلت في بعض اللحظات المهمة خارج منطقة الاستحواذ.

    جيس بارك (7/10):

    لعبت بعض التمريرات الحاسمة، وكادت أن تسجل هدفًا، وأظهرت قدراتها الدفاعية بفوزها في جميع المواجهات الأرضية.

  • Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    هجوم

    إلين وانغرهيم (5/10):

    تم إيقافها بشكل كبير من قبل ميدينا في أمسية هادئة.

    إليزابيث تيرلاند (8/10):

    أعطت فريقها انطلاقة قوية ثم ساهمت بشكل كبير في الاستحواذ على الكرة، حيث كانت تتراجع قليلاً إلى الخلف لخلق مساحة للآخرين وتمرر الكرة إلى زملائها بتمريرات ذكية.

    ميلفين مالارد (8/10):

    تسببت في مشاكل لأتلتي طوال المباراة. سجلت هدفًا رائعًا وكان اتخاذها للقرارات في الثلث الأخير من الملعب جيدًا للغاية، مما سمح لها بمساعدة زميلتيها الأخريين.

  • Club Atletico de Madrid v Manchester United Women - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    غابي جورج (6/10):

    كانت أحيانًا غير دقيقة في التعامل مع الكرة، لكنها عوضت ذلك بأداء دفاعي قوي.

    ليزا نالسوند (6/10):

    لم تلمس الكرة كثيرًا خلال نصف الساعة التي لعبتها بعد دخولها من مقاعد البدلاء، لكنها غطت مساحة كبيرة وساعدت يونايتد على تجاوز مرحلة مهمة من المباراة.

    سيمي أوجو (غير متاح):

    دخلت في الدقائق الأخيرة من المباراة.

    مارك سكينر (7/10):

    كان لديه العديد من الخيارات المختلفة للاختيار من بينها في الهجوم، وعلى الرغم من أن وانجرهايم قضى ليلة هادئة، إلا أنه اختار بشكل جيد عندما سمح لتيرلاند ومالارد بإظهار لعبهما الرائع.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

