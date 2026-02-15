Goal.com
تقييم لاعبات تشيلسي في مباراة ليفربول: سحر لورين جيمس يصنع الفارق وتحقق سونيا بومباستور وفريقها الفوز الحاسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات

ساعدت براعة لورين جيمس تشيلسي على تعزيز فرصها في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم المقبل، بفوزها المهم 2-0 على ليفربول يوم الأحد، حيث حصدت البلوز النقاط الثلاث في وقت اجتاحت فيه الكثير من الأصوات السلبية النادي. أدت النتائج المخيبة للآمال إلى طرح تساؤلات حول مدربة الفريق سونيا بومباتور ومستقبلها، في حين تسبب رحيل رئيس قسم كرة القدم النسائية بول جرين هذا الأسبوع في ضجة كبيرة. لكن اللاعبات بذلن قصارى جهدهن يوم الأحد، وتغلبن على فريق ليفربول المتجدد بفضل هدفي جيمس وسجوك نوسكن.

لم يكن هذا أداءً رائعاً من تشيلسي. بدأ فريق ريدز المباراة بشكل رائع، وضغطه على تشيلسي في بعض الأوقات، حتى أن أليس بيرجستروم سجلت هدفاً بعد أربع دقائق فقط، لكن الهدف ألغي لأنها ارتكبت مخالفة بلمس الكرة بيدها قبل التسجيل.

بدون وجود مهاجم رقم 9 واضح في التشكيلة الأساسية، افتقر تشيلسي إلى نقطة محورية في الهجوم، حيث كانت أليسا طومسون وجيمس ونوسكين تتحركن جميعهن في المنطقة التي عادة ما تتواجد فيها سام كير أو آجي بيفر جونز، ولم تحقق الرغبة في إظهار المرونة في تشكيلة ذات خصائص فريدة واختلالات التوازن المطلوب في البداية، حيث ثبت أن الافتقار إلى الهيكل التنظيمي يمثل مشكلة.

ومع ذلك، كان تشيلسي لا يزال يتمتع بجودة كافية في تشكيلته لخلق فرص، وكانت جيمس هي التي صنعت فرصة قبل نهاية الشوط الأول، حيث أرسلت عرضية منخفضة رائعة استغلتها نوسكن ببراعة لكسر التعادل. ثم توجت ذلك بعد مرور ساعة من اللعب، حيث انطلقت من اليسار وسددت كرة رائعة من حافة منطقة الجزاء تجاوزت جينيفر فالك لتضع النتيجة خارج نطاق الشك وتسمح للبلوز بفتح فارق أربع نقاط عن أرسنال الرابع، الذي تم تأجيل مباراته مع برايتون يوم الأحد.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في كينغسميدو...

  • Ellie Carpenter Ceri Holland Chelsea Liverpool Women 2025-26Getty Images

    حارس المرمى والدفاع

    هانا هامبتون (7/10):

    أداء قوي، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الدفاع أمامها لم يكن دائماً على نفس المستوى.

    إيلي كاربنتر (6/10):

    كان عليها القيام بالكثير من العمل الدفاعي في بداية المباراة، ونتيجة لذلك لم تتمكن من المشاركة في الهجوم. لكنها تطورت في هذه المباراة، وظلت ملتزمة بمهمتها بشكل جيد.

    ناومي جيرما (6/10):

    مرت ببعض اللحظات الصعبة في بداية المباراة، لكنها تحسنت مع تقدم المباراة، وبدت أكثر ثقة ورباطة جأش في دفاعها مع مرور الوقت.

    فيرل بورمان (7/10):

    تكيفت جيدًا مع تغيير مركزها في منتصف المباراة وساعدت في فتح المساحات للآخرين عندما تقدمت إلى الأمام.

    ساندي بالتيمور (5/10):

    تقدمت كثيرًا إلى الأمام، لكنها كانت غير فعالة نسبيًا في الهجوم، كما كانت أحيانًا غير متماسكة في الدفاع قبل أن يتم استبدالها في الشوط الأول.

  • وسط الملعب

    كيرا والش (6/10):

    كانت غير دقيقة في الاستحواذ على الكرة في البداية وعانت أحيانًا من ضغط ليفربول، لكنها، مثل الأخريات، تكيفت وتحسنت.

    إيرين كوثبرت (6/10):

    واحدة من اللاعبات القلائل اللواتي أظهرن جودة حقيقية في الاستحواذ على الكرة في بعض الأوقات، لكنها غالبًا ما كانت تفتقر إلى القوة في المواجهات الثنائية.

    سجوك نوسكن (7/10):

    كافحت من أجل الحصول على وقت لعب هذا الموسم، لكنها استجابت دائمًا بشكل جيد لهذا التحدي عندما أتيحت لها الفرصة، كما فعلت مرة أخرى هنا. سجلت هدفها ببراعة.

  • Lauren James Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    هجوم

    جوانا ريتينغ كانيريد (5/10):

    غطت مساحة كبيرة وحصلت على مواقع جيدة، لكنها لم تتمكن من تقديم جودة في تمريراتها النهائية.

    لورين جيمس (8/10):

    أُعطيت حرية الحركة واستغلت ذلك لصالحها لإيجاد المساحة لتقدم لحظتين حقيقيتين من الجودة في المباراة، لتمنح فريقها الفوز.

    أليسا طومسون (5/10):

    عملت بجد وشاركت في الكثير من اللعب، لكنها واجهت صعوبة في أن تكون فعالة في الهجوم في هذه المباراة.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    البدلاء والمدير

    لوسي برونز (7/10):

    قدمت أداءً قوياً خلال 45 دقيقة بعد عودتها من الإصابة، خاصةً أنها لعبت في مركز غير معتاد لها وهو قلب الدفاع. ساعدت تشيلسي على أن يبدو أكثر صلابة في الدفاع.

    سام كير (6/10):

    احتلت مواقع جيدة وشكلت نقطة محورية مهمة في الهجوم، لكنها أهدرت فرصة كبيرة.

    ليكسي بوتر (غير متاح):

    استمتعت بـ 15 دقيقة جيدة هنا مع استمرار نمو دورها في فريق تشيلسي.

    ويكي كابتين (غير متاح):

    دخلت في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحسم تشيلسي الفوز.

    أجي بيفر-جونز (غير متاح):

    بدلت في وقت متأخر من المباراة.

    سونيا بومباستور (7/10):

    يمكن طرح تساؤلات حول الطريقة التي نظمت بها هذا الفريق، خاصة في الهجوم. لكنها استجابت بشكل جيد بتبديل في الشوط الأول عزز الدفاع، واستغلت جيمس دورها الحر لتقدم لحظات حاسمة في المباراة.

