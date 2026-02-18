بدت هذه المباراة وكأنها مجرد إجراء شكلي بعد فوز أرسنال الساحق 4-0 في بلجيكا الأسبوع الماضي، لكن النتيجة بدت وكأنها حررت لوفين، الذي كان أفضل بكثير من أدائه المخيب للآمال على أرضه. في الواقع، كان بإمكان الضيوف التقدم في النتيجة بعد 20 دقيقة، عندما أخطأت لايا كودينا في تقدير كرة طويلة إلى الأمام وتقدمت جادا كونينبرغ نحو المرمى، لكن دافني فان دومسيلار تصدت لها ببراعة.

عندما تقدم أرسنال بعد بضع دقائق، بدا أن المباراة ستسير بسلاسة. سجلت روسو هدفًا مبكرًا في شباك لويز سينهايف، مما زاد من تقدم آرسنال في مجموع النتيجة إلى 5-0. لكن لوفن رد بشكل جيد وتعادل النتيجة بعد مرور نصف ساعة من المباراة، عندما أنهت سارة بوسزتاي هجمة جماعية جميلة، على الرغم من أن فان دومسيلار كان بإمكانها التصدي للكرة بشكل أفضل.

ظلت النتيجة على ما هي عليه لفترة، حيث كافح كلا الفريقين لخلق فرص على أرضية صعبة في طقس سيئ. استمر الوضع على هذا الحال حتى حصلت كيتلين فورد، التي شكلت تهديدًا طوال المباراة لدفاع لوفين، على ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب. سجلت كالدينتي الهدف بهدوء من مسافة 12 ياردة، مما مهد الطريق لأرسنال لإنهاء المباراة بنتيجة إيجابية، حيث اختبرت روسو وفورد حارس المرمى سينهايف قبل أن تختتم المهاجمة الإنجليزية التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، حيث أظهرت مهارة كبيرة في المراوغة قبل أن تسدد الكرة في الزاوية السفلية. انتهت المباراة بنتيجة لم تكن موضع شك قبل انطلاقها، لكنها تؤكد أن آرسنال سيواجه تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال من ميدو بارك...