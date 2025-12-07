تقارير: "اجتماع العاصفة" يهدد باستبعاد صلاح أمام إنتر.. وكواليس صدمة غرفة الملابس ومكافآت الولاء

أوضح حساب " إندي كيلا نيوز" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن الساعات الحالية داخل أروقة النادي الإنجليزي تشهد توترًا واجتماعات بحضور كبار المسؤولين، لمناقشة قرار انضباطي صادم يتمثل في استبعاد محمد صلاح من قائمة الفريق المسافرة إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة ترى ضرورة اتخاذ موقف حازم، ضد تصريحات صلاح، حيث تعتقد أنه يجب أن يكون وقفة ضد الفرعون المصري، وتغيير جذري في الموقف الحالي.

وقد يضطر المدرب الهولندي إلى استخدام سلاح الاستبعاد لفرض سيطرته على غرفة الملابس، حتى لو كان الثمن هو فقدان خدمات هدافه الأول في مباراة مصيرية وهامة، في الموسم الصعب الذي يعيشه الريدز.