تفسير: لماذا لم يتم اختيار مارتن أوديغارد ضمن تشكيلة أرسنال لمواجهة تشيلسي في مباراة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز

في تصريح له قبل المباراة في استاد الإمارات، قدم مدرب أرسنال أرتاتا تحديثًا نهائيًا عن حالة لاعبه البارز، مؤكدًا أن غيابه كان قرارًا طبيًا بحتًا.

وقال أرتيتا للصحفيين: "لسوء الحظ، لا يزال مارتن يشعر بعدم الراحة التامة بسبب إصابة الركبة، وقررنا عدم المخاطرة به". يؤكد هذا التصريح أن قائد النادي لا يزال يعاني من آثار مشكلة في الركبة أعاقت أداءه طوال الموسم الحالي. من الواضح أن النادي اختار عدم المخاطرة بلاعبه النجم في مباراة ديربي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، مفضلًا إتاحة مشاركته على المدى الطويل على المجازفة على المدى القصير.