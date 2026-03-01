Getty
تفسير: لماذا لم يتم اختيار مارتن أوديغارد ضمن تشكيلة أرسنال لمواجهة تشيلسي في مباراة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز
إغفال مفاجئ من تشكيلة ديربي لندن
تلقى أرسنال ضربة قوية قبل مباراته المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي، حيث تم استبعاد القائد مارتن أوديجارد بشكل غير متوقع من تشكيلة المباراة. كان من المتوقع على نطاق واسع أن يشارك صانع الألعاب النرويجي البالغ من العمر 26 عامًا في ستامفورد بريدج بعد عودته مؤخرًا إلى صفوف الفريق الأول. في نهاية الأسبوع الماضي، ظهر أوديجارد كبديل في الشوط الثاني خلال ديربي شمال لندن ضد توتنهام هوتسبير، حيث قدم أداءً رائعًا ومبدعًا. علاوة على ذلك، شارك لاعب الوسط في التدريبات طوال الأسبوع، وظهر في صورة أثناء حضوره أحد أحداث مؤسسة أرسنال. جعلت هذه الاستعدادات النشطة غيابه عن التشكيلة الرسمية للفريق قبل ساعة من انطلاق المباراة صدمة كبيرة لمشجعي الغانرز المسافرين، مما أثار على الفور مخاوف بشأن احتمال انتكاسة في موسم متقطع بالفعل بسبب العديد من الإصابات.
ميكيل أرتيتا يؤكد تعرضه لإصابة في الركبة
في تصريح له قبل المباراة في استاد الإمارات، قدم مدرب أرسنال أرتاتا تحديثًا نهائيًا عن حالة لاعبه البارز، مؤكدًا أن غيابه كان قرارًا طبيًا بحتًا.
وقال أرتيتا للصحفيين: "لسوء الحظ، لا يزال مارتن يشعر بعدم الراحة التامة بسبب إصابة الركبة، وقررنا عدم المخاطرة به". يؤكد هذا التصريح أن قائد النادي لا يزال يعاني من آثار مشكلة في الركبة أعاقت أداءه طوال الموسم الحالي. من الواضح أن النادي اختار عدم المخاطرة بلاعبه النجم في مباراة ديربي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، مفضلًا إتاحة مشاركته على المدى الطويل على المجازفة على المدى القصير.
مشاكل اللياقة البدنية لأوديغارد مستمرة
أودغارد تعرض للإصابة في البداية خلال مباراة أرسنال التي انتهت بالتعادل مع برينتفورد الشهر الماضي، وغاب عن المباراتين التاليتين. عانى اللاعب الدولي النرويجي من صعوبة في الحفاظ على إيقاعه طوال الموسم، وغاب عن 15 مباراة في جميع المسابقات بسبب إصابات مختلفة.
التطلع إلى جدول أعمال مزدحم
لا شك أن تكرار إصابة النرويجي في الركبة هو الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإدارة أرسنال ومشجعيه على حد سواء. سيأمل المشجعون بشدة أن تكون هذه النكسة الأخيرة مجرد عثرة بسيطة وليست علامة على مشكلة أكثر خطورة. مع وصول سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ذروته واقتراب مواعيد مباريات أوروبية حاسمة، فإن وجود أوديجارد في كامل لياقته البدنية أمر ضروري لتحقيق طموحات النادي اللندني.
سيعمل القسم الطبي بلا كلل لضمان عودة القائد إلى الملعب بشكل مريح. في الوقت الحالي، يجب على مشجعي الإمارات الانتظار لمزيد من التحديثات بعد مباراة تشيلسي لمعرفة ما إذا كان اللاعب الدولي يحتاج إلى فترة إعادة تأهيل طويلة أخرى.
