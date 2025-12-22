"عشق خاص" وليس استفزازًا لفياريال .. تفسير احتفال لامين يامال المثير خلال مواجهة برشلونة وفياريال

أمس الأحد، حل برشلونة ضيفًا على فياريال، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني 2025-2026.

وحسم الضيوف المباراة لصالحهم بثنائية رافينيا "ضربة جزاء" ويامال في الدقيقتين 12 و63 من عمر اللقاء، فيما طُرد ريناتو فيجا من فياريال في الشوط الأول بعد تدخل على لامين.

تسبب يامال في طرد فيجا أدى إلى غضب جمهور فياريال الذي اتهم الأول بالمبالغة والتمثيل في لقطة الطرد، ما دفعهم لإطلاق صافرات الاستهجان عليه طوال المباراة.

وعقب إحراز النجم الشاب للهدف الثاني للبرسا، قام بالاحتفال بـ"إيماءة التصفير"، ما فسره البعض أنه سخرية من صافرات استهجان جمهور فياريال عليه طوال اللقاء، لكن الأمر لم يكن كذلك..