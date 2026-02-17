تغيير كبير في مرسيليا! مهدي بنعطية سيبقى رغم إعلانه استقالته، حيث أكد مالك النادي أن المدافع السابق سيختار خليفة روبرتو دي زيربي

كان المغربي قد لجأ في البداية إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد لتأكيد استقالته من منصب المستشار الرياضي في أعقاب رحيل المدرب روبرتو دي زيربي بالتراضي. لكن بعد زيارة مهمة إلى المدينة يوم الثلاثاء من قبل مالك النادي الأمريكي ماكورت، تغيرت الأوضاع تمامًا. يتولى بنعطية الآن منصبًا موسعًا بشكل كبير، حيث سيشرف على كامل قسم كرة القدم في النادي خلال مرحلة انتقالية حاسمة لعملاق الدوري الفرنسي.

أدى تدخل ماكورت إلى ترقية بنعطية فعليًا إلى أقوى منصب رياضي في النادي في الوقت الحالي. يأتي هذا القرار في الوقت الذي يطالب فيه المشجعون بالاستقرار بعد سلسلة من النتائج الكارثية. مع تولي بنعطية زمام الأمور الرياضية الآن، ستكون أولويته الفورية هي العثور على المرشح المناسب لقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، بعد فترة من عدم الاستقرار الكبير في المجال الفني.

في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، أوضح مالك النادي الهيكل الهرمي الجديد بشكل واضح، مؤكدًا أن بنعطية سيقود الآن "جميع الأنشطة الرياضية" وسيكون الشخصية الرئيسية المسؤولة عن اختيار المدرب الرئيسي المستقبلي. تركز هذه الخطوة جميع القرارات الكروية في يد المدافع السابق، الذي كان يعمل سابقًا إلى جانب رئيس النادي في مجال التوظيف والاستراتيجية.