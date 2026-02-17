AFP
تغيير كبير في مرسيليا! مهدي بنعطية سيبقى رغم إعلانه استقالته، حيث أكد مالك النادي أن المدافع السابق سيختار خليفة روبرتو دي زيربي
الملك الجديد للرياضة
كان المغربي قد لجأ في البداية إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد لتأكيد استقالته من منصب المستشار الرياضي في أعقاب رحيل المدرب روبرتو دي زيربي بالتراضي. لكن بعد زيارة مهمة إلى المدينة يوم الثلاثاء من قبل مالك النادي الأمريكي ماكورت، تغيرت الأوضاع تمامًا. يتولى بنعطية الآن منصبًا موسعًا بشكل كبير، حيث سيشرف على كامل قسم كرة القدم في النادي خلال مرحلة انتقالية حاسمة لعملاق الدوري الفرنسي.
أدى تدخل ماكورت إلى ترقية بنعطية فعليًا إلى أقوى منصب رياضي في النادي في الوقت الحالي. يأتي هذا القرار في الوقت الذي يطالب فيه المشجعون بالاستقرار بعد سلسلة من النتائج الكارثية. مع تولي بنعطية زمام الأمور الرياضية الآن، ستكون أولويته الفورية هي العثور على المرشح المناسب لقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، بعد فترة من عدم الاستقرار الكبير في المجال الفني.
في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، أوضح مالك النادي الهيكل الهرمي الجديد بشكل واضح، مؤكدًا أن بنعطية سيقود الآن "جميع الأنشطة الرياضية" وسيكون الشخصية الرئيسية المسؤولة عن اختيار المدرب الرئيسي المستقبلي. تركز هذه الخطوة جميع القرارات الكروية في يد المدافع السابق، الذي كان يعمل سابقًا إلى جانب رئيس النادي في مجال التوظيف والاستراتيجية.
لونغوريا يفقد قبضته
تركت تداعيات هذه إعادة الهيكلة الرئيس بابلو لونغوريا في موقف متزايد الحرج. بعد أن كان المهندس المطلق لمشروع مرسيليا، شهد الإسباني تقلصًا كبيرًا في نفوذه. بعد فترة تقلب كبيرة وفشل مؤخرًا على أرض الملعب، بما في ذلك هزيمة مذلة 5-0 أمام منافسه باريس سان جيرمان، تم إبعاد لونغوريا عن العمليات اليومية لكرة القدم التي كانت تحدد رئاسته في السابق.
تشير التصريحات الرسمية للنادي إلى تحول استراتيجي في دور الإسباني. أوضح ماكورت في بيانه: "يجب أن يتطور دور بابلو لونغوريا نحو مسؤولياته المؤسسية، من أجل الحفاظ على تمثيل أولمبيك مرسيليا داخل الهيئات الفرنسية والأوروبية على وجه الخصوص".
ماكورت يتحمل المسؤولية
مع تعثر مرسيليا بسبب رحيل دي زيربي المفاجئ وخروجه المؤلم من منافسات دوري أبطال أوروبا، شعر ماكورت بأنه مضطر للتحرك. نادراً ما يقوم الملياردير المالك بتدخلات مباشرة كهذه، لكن حجم الأزمة الحالية تطلب حضوره الشخصي في جنوب فرنسا. وقد تحدى القيادة المتبقية لتقديم حل سريع للفراغ الحالي على خط التماس.
وفي خطاب مباشر إلى قاعدة المشجعين، أوضح ماكورت خارطة الطريق الفورية للنادي. وقال: "بصفتي مالك النادي، سأتي إلى مرسيليا وأتولى، مرة أخرى، مسؤولياتي حتى يظل النادي مركزًا على أهدافه". "تحت إشراف مهدي بنعطية، سيتم الإعلان قريبًا عن تعيين مدرب جديد. طموحي للنادي لا يزال كما هو. دعونا نحشد قوانا لخدمة OM".
قرار يحدد مسار الموسم
الضغط الآن يقع بشكل كبير على بنعطية لتبرير ثقة ماكورت. من خلال إبعاده عن حافة الاستقالة، ربط المالك مستقبل النادي المباشر برؤية بنعطية. سيكون البحث عن خليفة لدي زيربي أول اختبار حقيقي لهذه الديناميكية الجديدة للسلطة، حيث يسعى مرسيليا إلى إنقاذ ما تبقى من موسم كان واعدًا للغاية ولكنه لم يقدم سوى الإحباط حتى الآن.
لا يزال المشجعون متشككين في التغييرات المستمرة وراء الكواليس، لكن وضوح مهمة بنعطية الجديدة يمنحهم بصيصاً من الأمل. مع دخول النادي في فصل جديد، يمثل هذا التحول المؤسسي نهاية حقبة سيطرة لونغوريا المطلقة. تتجه الأنظار الآن إلى من سيختار بنعطية ليكون الشخص المناسب لقيادة الفريق الأول للعودة إلى القمة التي يتوقعها مشجعو مرسيليا المتطلبون.
