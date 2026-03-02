تغيير كبير في القواعد قادم؟ رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يريد طرد اللاعبين إذا غطوا أفواههم بعد عاصفة العنصرية التي أثارها فينيسيوس جونيور

وفي حديثه إلى قناة سكاي نيوز، أوضح رئيس الفيفا موقفه من هذه المسألة قائلاً: "إذا غطى لاعب فمه وقال شيئاً، وكان لذلك عواقب عنصرية، فمن الواضح أنه يجب طرده. يجب أن نفترض أنه قال شيئًا ما لم يكن ينبغي أن يقوله، وإلا لما كان عليه أن يغطي فمه. هناك مواقف لم نكن نتوقعها. بالطبع، عندما تتعامل مع قضية تأديبية، عليك أن تحلل الموقف، وعليك أن تحصل على أدلة، لكننا لا يمكن أن نكتفي بذلك في المستقبل".

وبرر إنفانتينو موقفه المتشدد بمساءلة دوافع أي شخص يحجب كلامه على أرض الملعب. "أنا ببساطة لا أفهم، إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلماذا تخفي فمك عندما تقول شيئًا. الأمر بهذه البساطة. وهذه هي الإجراءات التي يمكننا اتخاذها وعلينا اتخاذها لكي نكون جادين في مكافحتنا للعنصرية. علينا أن نتصرف ونكون حازمين، ويجب أن يكون لذلك تأثير رادع. ربما علينا أيضاً أن نفكر ليس فقط في المعاقبة، بل أيضاً في السماح بطريقة ما بتغيير ثقافتنا، والسماح للاعبين أو أي شخص يفعل شيئاً ما بالاعتذار"، مضيفاً أنه يقترح طريقاً للتكفير عن الذنب من خلال الندم.