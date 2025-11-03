الأهلي يتحرك قانونًا ضد "المسيء" لديميرال .. مطالبات بالعفو وإعلامي: كانوا ينتظرون قميص رونالدو والآن يشوهون صورته!

وجاء رد ميريح ديميرال على ركلة جزاء، بوجوه ضاحكة، في تعليق على منشور لأحد المتابعين عبر منصة (إكس)، ذكر بأن الحكم احتسب ركلة جزاء للنصر.

ولم يتوقف ديميرال عند ذلك الحد، بل ردّ على استفزاز الجمهور له، بنشر صورته بجوار كأس السوبر السعودي "2025-2026"، التي توج بها الأهلي على حساب النصر في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.

ولكن، جاء الردّ خارجًا عن الأعراف، من قِبل متابع قرر أن يوجه السباب، بأبشع الألفاظ، التي تمس والدة ديميرال الراحلة، وهذه الرسالة التي فجرت غضبًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم مراعاة حرمة الموتى، والخوض في الأعراض.

هنا، قرر المتحدث الرسمي لشركة النادي الأهلي، ماجد الفهمي، الرد، برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الحسابات التي تعدت الحدود الشرعية والقانونية تجاه أحد لاعبينا.

نؤكد أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات حيال الإساءات والتجاوزات المرفوضة شرعًا وقانونًا وعرفًا. نهيب بالجميع التحلّي بالرقي والحرص في الطرح".