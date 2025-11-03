الأهلي يتحرك قانونًا ضد "المسيء" لديميرال .. مطالبات بالعفو وإعلامي: كانوا ينتظرون قميص رونالدو والآن يشوهون صورته!

لم يسلم رباعي الأهلي والهلال، من الانتقادات اللاذعة، إزاء السخرية من ركلة الجزاء التي تم احتسابها للنصر في الدقائق الأخيرة من مباراة الفيحاء، إلا أن التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، كان بطلًا لأقذع الرسائل الهجومية، والتي قررت إدارة الراقي، التعامل معها بشكل رسمي.
النصر حافظ على علامته الكاملة في دوري روشن، بعد الفوز على الفيحاء، بنتيجة (2-1)، فيما قرر الحكم محمد الهويش، احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، أثارت الكثير من الجدل والاختلاف بين خبراء التحكيم، وسط تشكيك حول مدى شرعيتها، فيما تولى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تنفيذها بنجاح في الدقيقة 90+14، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.
هذه الركلة لم تمر مرور الكرام، بل تزامن معها تعليقات ساخرة من نجوم الأهلي والهلال، على غرار رياض محرز وميريح ديميرال ومالكوم أوليفيرا، وروبن نيفيش.