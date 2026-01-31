تعنت تيباس وثغرة الفيفا.. أزمة الـ 72 ساعة تعود وريال مدريد محظوظ برحيل أنشيلوتي!

تتجسد المعضلة الحالية في التكرار الممنهج لسيناريو الموسم الماضي؛ حيث يجد ريال مدريد نفسه مجبراً على خوض مواجهة قارية حاسمة أمام بنفيكا في لشبونة، بعد أقل من 70 ساعة فقط من انتهاء مباراته المحلية ضد ريال سوسيداد.

هذا المشهد هو تكرار غريب لما حدث في مارس 2025، عندما اضطر الفريق لمواجهة فياريال بعد رحلة استنزاف بدني وذهني في دوري الأبطال لم تتجاوز فترة الراحة فيها 66 ساعة.

إن الإصرار على تكرار هذه الجدولة يعكس فجوة عميقة بين متطلبات البث التلفزيوني وضمان أعلى نسب مشاهدة في سهرات الليجا، وبين الحد الأدنى من المعايير الطبية والرياضية التي تفرضها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

فبينما يشدد الفيفا على ضرورة منح اللاعبين 72 ساعة كفترة راحة "موصى بها"، يستغل تيباس ثغرة قانونية مفادها أن هذه القاعدة هي مجرد توصية وليست نصاً إلزامياً يترتب عليه بطلان المباراة أو نقلها، مما يجعل سلامة اللاعبين رهينة لمصالح الرعاية والإعلانات.