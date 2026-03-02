Getty
تعزيزات في صفوف أرسنال مع رغبة ليون جوريتزكا لاعب بايرن ميونيخ في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في ضربة قوية لإنتر ميلان
جوريتزكا يريد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
لطالما كان آرسنال معجبًا بنجم شالكه السابق، ولم يكن اهتمامه به سرًا. يبدو أن ميكيل أرتيتا حريص على إضافة المزيد من القوة البدنية والقيادة إلى خط وسط فريقه، وغوريتزكا يناسب هذا الوصف تمامًا. في حين أن العديد من الأندية الإيطالية تنتظر في الكواليس، فإن رغبة اللاعب في اختبار نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز تضع فريق شمال لندن في موقع متميز. ومع ذلك، لا تزال المنافسة شديدة، حيث يبدو أن توتنهام، المنافس المحلي، يراقب الوضع عن كثب مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.
الصفقة الفاشلة في آخر يوم من فترة الانتقالات
سعي أرسنال لضم جوريتزكا ليس بالأمر الجديد؛ فقد حاول النادي، حسب ما ورد، تقديم عرض جريء في اللحظة الأخيرة لضم لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا في آخر يوم من فترة الانتقالات في يناير الماضي. وقد أثارت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ميكيل ميرينو حاجة أرسنال الملحة إلى تعزيزات في منتصف الموسم. وعلى الرغم من ضغوط اقتراب انتهاء فترة الانتقالات، لم يتم إبرام الصفقة لأن لاعب الوسط كان قد وعد مسؤولي بايرن ميونيخ بالبقاء في بافاريا حتى نهاية الموسم.
وقد علق اللاعب نفسه على هذه التكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليؤكد لمشجعي بايرن ميونيخ أن قلبه سيبقى مع النادي في المدى القصير. اعترف جوريتزكا بأنه "يشرفه" اهتمام الأندية الدولية الكبرى به، لكنه أكد أن تركيزه الحالي لا يزال منصبًا على ميونيخ. هذا الموقف الاحترافي منع رحيله المتسرع، لكنه مهد الطريق بشكل فعال لواحدة من أكثر معارك الانتقالات الحرة توقعًا في الآونة الأخيرة. من خلال بقائه في أليانز أرينا حتى يونيو، يضمن لاعب الوسط المخضرم انفصالًا سلسًا بدلاً من اضطراب في منتصف الموسم.
إنتر والمنافسة الإيطالية
على الرغم من تفضيل جوريتزكا للعب في إنجلترا، إلا أن الأندية الإيطالية لا تستسلم دون قتال. برز إنتر ميلان كأبرز المنافسين، بعد حملة مخيبة للآمال في دوري أبطال أوروبا أبرزت حاجته إلى لاعبين أكثر قوة بدنية وخبرة في وسط الملعب. أكد الصحفي كريستيان فالك اهتمام إيطاليا باللاعب، مشيراً إلى أن عمر جوريتزكا لا يعتبر عائقاً في الدوري الإيطالي مقارنة بالأسواق التي تركز على الشباب في إنجلترا أو ألمانيا.
قدم فالك تفاصيل عن الوضع في إيطاليا، قائلاً: "هذا صحيح: إنتر ميلان لديه فرصة للتعاقد مع غوريتزكا هذا الصيف. مر إنتر بأسبوع سيئ في دوري أبطال أوروبا، والآن يناقشون ما يحتاجون إليه بشدة لإضافته إلى تشكيلتهم. لاعب متمرس مثل جوريتزكا، الذي يتمتع أيضًا بلياقة بدنية عالية، يمكن أن يساعد هذا الفريق. في إيطاليا، لا يعتبر العمر عاملاً مهمًا كما هو الحال في الدوري الألماني أو إنجلترا، التي تفضل الاستثمار في اللاعبين الشباب. لذا، ليس إنتر وحده المهتم، بل هناك أيضًا ميلان ويوفنتوس. لست متأكدًا مما إذا كان سيقرر الانتقال إلى الدوري الإيطالي إذا تلقى عرضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز. بالطبع، عليه أولاً أن يتلقى عرضًا من إنجلترا، ومن الجدير بالذكر أنه يبلغ من العمر 31 عامًا. ومع ذلك، سمعت أن هدف جوريتزكا الرئيسي هو الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه مهتم أيضًا بالدوري الإيطالي".
استراتيجية أرسنال الصيفية
من المتوقع أن تشتد المنافسة على التعاقد مع جوريتزكا مع اقتراب نهاية الموسم. ورغم أنه من المتوقع أن يكون نجم صراع كبير في سوق الانتقالات الصيفية بين إنتر ميلان وميلان، إلا أن تفضيله المعلن للدوري الإنجليزي الممتاز يمنح أرسنال الأفضلية التي يحتاجها. إذا تمكن الغانرز من تقديم العرض الملموس الذي يبحث عنه اللاعب، فقد يجد لاعب أليانز أرينا نفسه أخيرًا يقود الفريق الأحمر في شمال لندن، مما يرضي رغبة أرتاتا في التعاقد التي كان يسعى لتحقيقها منذ يناير.
