تعزيزات في صفوف أرسنال مع رغبة ليون جوريتزكا لاعب بايرن ميونيخ في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في ضربة قوية لإنتر ميلان

على الرغم من تفضيل جوريتزكا للعب في إنجلترا، إلا أن الأندية الإيطالية لا تستسلم دون قتال. برز إنتر ميلان كأبرز المنافسين، بعد حملة مخيبة للآمال في دوري أبطال أوروبا أبرزت حاجته إلى لاعبين أكثر قوة بدنية وخبرة في وسط الملعب. أكد الصحفي كريستيان فالك اهتمام إيطاليا باللاعب، مشيراً إلى أن عمر جوريتزكا لا يعتبر عائقاً في الدوري الإيطالي مقارنة بالأسواق التي تركز على الشباب في إنجلترا أو ألمانيا.

قدم فالك تفاصيل عن الوضع في إيطاليا، قائلاً: "هذا صحيح: إنتر ميلان لديه فرصة للتعاقد مع غوريتزكا هذا الصيف. مر إنتر بأسبوع سيئ في دوري أبطال أوروبا، والآن يناقشون ما يحتاجون إليه بشدة لإضافته إلى تشكيلتهم. لاعب متمرس مثل جوريتزكا، الذي يتمتع أيضًا بلياقة بدنية عالية، يمكن أن يساعد هذا الفريق. في إيطاليا، لا يعتبر العمر عاملاً مهمًا كما هو الحال في الدوري الألماني أو إنجلترا، التي تفضل الاستثمار في اللاعبين الشباب. لذا، ليس إنتر وحده المهتم، بل هناك أيضًا ميلان ويوفنتوس. لست متأكدًا مما إذا كان سيقرر الانتقال إلى الدوري الإيطالي إذا تلقى عرضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز. بالطبع، عليه أولاً أن يتلقى عرضًا من إنجلترا، ومن الجدير بالذكر أنه يبلغ من العمر 31 عامًا. ومع ذلك، سمعت أن هدف جوريتزكا الرئيسي هو الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه مهتم أيضًا بالدوري الإيطالي".