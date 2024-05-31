"تعرض للعنة مغربية وانهار بالبكاء بعد السجدة" .. كريستيانو رونالدو "العسكري" يخسر معركته الجديدة أمام الهلال

سقوط متكرر لكريستيانو رونالدو أمام الهلال..

"دوام الحال من المحال".. مثل مصري ربما ينطبق على ما يحدث مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الوقت الحالي.

هذا الاسم الأسطوري في عالم الساحرة المستديرة، والذي تعود على البطولات دائمًا، وجد نفسه يودع الموسم الرياضي الثاني مع نادي النصر، بدون أي لقب.

رونالدو انضم إلى الفريق النصراوي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

وبعد خسارة جميع الألقاب العام الرياضي الماضي.. كان كريستيانو رونالدو يأمل في إنهاء موسم 2023-2024، بأي بطولة رسمية؛ لتكتب في سجلاته المرصع بالإنجازات.

وكان الأسطورة البرتغالية، قريبًا للغاية من تحقيق هذا الحلم، عندما واجه الهلال، مساء يوم الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة؛ إلا أنه سقط مجددًا، وبضربات الجزاء.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور الأسطورة كريستيانو رونالدو، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين..