تعذيب سولشاير والديربي الأسوأ ليونايتد ومعادلة الثلاثية التاريخية.. 12 لحظة حولت مانشستر من الأحمر إلى الأزرق!

كيف هيمن مانشستر سيتى على الكرة الإنجليزية؟

تدريجيًا أصبح فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، هو القوة الرائدة ليس فقط في مدينة مانشستر ولكن في إنجلترا بأكملها.

وقال السير أليكس فيرجسون سابقًا عن مانشستر سيتي: "في بعض الأحيان يكون لديك جار صاخب لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك وكل ما عليك فعله هو مواصلة حياتك، وتشغيل جهاز التلفزيون الخاص بك ورفع صوته بصوت أعلى قليلاً".

تصريح فيرجسون، كان في عام 2009 بعد أن حقق هدف مايكل أوين، في الوقت المحتسب بدل الضائع فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 4-3 لمانشستر يونايتد في الديربي على ملعب أولد ترافورد ولكن منذ ذلك الحين، لم يتمكن أي شئ من إيقاف نجاحات السيتى.

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وفى آخر 14 عامًا ونصف العام، فاز السيتي بألقاب أكثر بكثير من يونايتد، وقاموا بتعاقدات أكثر ذكاءً وتفوق السيتي على منافسيه المحليين وأصبح القوة المهيمنة في مانشستر، وفي كرة القدم الإنجليزية.

وقبل ديربي اليوم الأحد على ملعب الاتحاد، يعتبر مانشستر سيتى المرشح الأوفر حظًا لمواصلة هيمنته على منافسيه المحليين، ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى 12 لحظة حولت مدينة مانشستر من اللون الأحمر إلى الأزرق على النحو التالى:-