تعاقدات مانشستر يونايتد في يناير كانت بالضبط ما يحتاجه الشياطين الحمر ليشكلوا تهديدًا في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

لم يكن شهر يناير قد حلّ بعد عندما أعلن النادي عن انضمام هانا لوندكفيست وليا شولر، بالإضافة إلى تمديد عقد هيناتا ميازاوا. وبعد بضعة أسابيع، انضمت إليهم إلين وانغرهيم، التي ترددت شائعات عن اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي بها الصيف الماضي، واختارت فريق الشياطين الحمر لبدء الفصل التالي من مسيرتها الواعدة. حققت الثلاث لاعبات بداية قوية في إنجلترا، وساعدن فريق مارك سكينر على تحقيق ست مباريات دون هزيمة في 2026.

لكن الآن هو الوقت الذي ستساعد فيه هذه التعزيزات بشكل حقيقي. يونايتد يسافر إلى إسبانيا يوم الخميس لمواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا. إنها المباراة الثانية من خمس مباريات كبيرة في 16 يومًا فقط لفريق كان يعاني قبل العطلة الشتوية من صعوبة التعامل مع فترات الراحة القصيرة.

من الناحية النظرية، من المؤكد أن حظوظهم ستتحسن بعد الاستثمار في يناير، خاصةً بسبب ما أحدثته هذه الصفقة في خط هجوم مانشستر يونايتد الخطير بالفعل.