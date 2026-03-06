تصنيف منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات في كأس العالم 2027: من ستختار سارينا ويجمان لفريقها "اللبؤات" الصيف المقبل؟

تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح في الوقت الحالي حجم التشكيلة التي سيُسمح لويجمان بتسميتها للمشاركة في كأس العالم. تم توسيع تشكيلات الرجال إلى 26 لاعبًا في نسخة 2022، وظل هذا العدد كما هو في نسخة 2026، مع السماح بزيادة الأعداد في معظم البطولات القارية منذ ذلك الحين. لم يحدث الشيء نفسه في كرة القدم النسائية، حيث اقتصر عدد لاعبات ويجمان على 23 لاعبة لكأس العالم للسيدات 2023 وكأس أوروبا 2025. ومن المؤكد أن المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ستتوفر مع اقتراب موعد البطولة.

عندما يتعلق الأمر بالمدافعات، نظرًا لتنوع العديد من اللاعبات المحتملات في تشكيلة كأس العالم للسيدات 2027، من الصعب دائمًا تقدير المجموعة التي ستختارها ويجمان. من الناحية الواقعية، تم تغطية جميع المراكز في خط الدفاع باللاعبات الست المذكورات سابقًا، لذا فإن الأمر يتعلق فقط بالصفات الأخرى أو العمق الإضافي في المراكز التي تريدها ويجمان تحت تصرفها.

يمكن لنيام تشارلز وأنوك دنتون وتايلور هيندز اللعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، مع ظهور بوبي باتينسون مؤخرًا كخيار طبيعي لتلك المهمة الصعبة في مركز الظهير الأيسر. في الوقت نفسه، كانت لوت ووبن-مو، لاعبة قلب الدفاع، جزءًا من تشكيلات يورو 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يكون ذلك في صالحها.

في خط الوسط، كافحت غريس كلينتون للحصول على وقت لعب منذ انتقالها في الصيف إلى مانشستر سيتي، وهو ما يضر بطموحاتها مع إنجلترا، في حين أن زميلتها في النادي لورا بليندكيلد براون تلعب دور البطولة في الدوري الممتاز للسيدات، لكن ذلك لم يترجم بعد إلى المزيد من الفرص مع فريق الأسد.

ثم هناك فريا جودفري، المهاجمة البالغة من العمر 20 عامًا التي شاركت في آخر معسكرين للمنتخب الإنجليزي وسط إصابات المهاجمات الأخريات. تزخر هذه التشكيلة بالمهاجمات، لذا قد لا يؤدي سوى غياب لاعبات أخريات إلى ضمها إلى التشكيلة الصيف المقبل، ولكن الكثير يمكن أن يتغير بين الآن وحتى ذلك الحين فيما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضًا.

إجمالي عدد اللاعبات: 30