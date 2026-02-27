في مكان آخر، وضع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور جوزيه مورينيو وبنفيكا في مكانهما بعد خلاف عنصري قبيح، بينما تأهل منافسه في المدينة أتلتيكو إلى دور الـ16 بعد تغلبه على كلوب بروج.

كما جعل موناكو حامل اللقب باريس سان جيرمان يعمل بجد، لكن نيوكاسل لم يواجه صعوبة تذكر أمام قاراباغ، ولم يواجه باير ليفركوزن صعوبة كبيرة أمام أولمبياكوس.

والآن، بعد أن عرفنا هوية الفرق الـ 16 المتبقية، وكذلك مساراتها نحو النهائي بعد قرعة يوم الجمعة في نيون، من هو الأفضل لرفع الكأس في بودابست في 30 مايو؟ GOAL تصنف جميع المتنافسين أدناه...

التحديث السابق: 26 فبراير 2026.