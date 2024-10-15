تصفيات إفريقيا | ماني يتعلم "درس" رونالدو مع السنغال أمام مالاوي.. وكيسييه ينهار مع كوت ديفوار ضد سيراليون!

هدف استثنائي للنجم السنغالي

شهدت مباريات الجولة الربعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025) الكثير من الإثارة.

وحقق منتخب السنغال فوزًا صعبًا على مالاوي بهدف قاتل سجله نجم النصر السعودي ساديو ماني في الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو (الأول)، بينما ظل منتخب مالاوي دون نقاط بعد 4 هزائم في قاع الترتيب خلف بوروندي (3 نقاط).

من جهته، تلقى منتخب كود ديفوار هزيمة مفاجئة أمام سيراليون بهدف نظيف سجله أمادو باكايوكو في الدقيقة 85.

ورغم الهزيمة ما زال المنتخب الإيفواري متربعًا على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، أمام زامبيا (7)، بينما رفع سيراليون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، أمام تشاد الأخير بنقطتين.

ونسلط الضوء في السطور التالية على أداء ثلاثي الدوري السعودي "ساديو ماني وخاليدو كوليبالي وفرانك كيسييه":