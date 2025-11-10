"تصرف لا يليق بنادي سعودي" .. هجوم على بن هاربورج بعد مقارنة "عربة حمار" الخلود بطيارتي الهلال والنصر!

قبل أيام قليلة، كشف الهلال عن مشروعه الجديد تحت عنوان "نحلق معًا نحو أمجاد أرحب"، حيث دشّن طائرة خاصة تحمل شعار وألوان النادي، والتي تعد من طراز A320neo، كأول نادٍ في المملكة والشرق الأوسط، يحصل على طائرة خاصة بطلاء كامل للهوية والعلامة التجارية، ضمن الشراكة مع الناقل الجوي الرسمي "طيران ناس".

في المقابل، أكد عدد من الصحفيين النصراويين أن نادي النصر كذلك ستكون له طائرة خاصة خلال الفترة المقبلة، بالاشتراك مع "طيران الرياض"، حيث سيتم تخصيص طائرة تحمل شعار العالمي، لتصحبه في كافة رحلاته الخارجية.

هذه التطورات تفاعل معها بن هاربورج، لكن بطريقة قللت من الخلود..